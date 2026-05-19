”Vine a pedir plata prestada”: Sandra Ortiz, investigada por corrupción, reaparece en el Congreso

Una sorpresa causó la presencia de Sandra Ortiz en el Congreso. La exfuncionaria, investigada por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y quien pasó cerca de dos años privada de la libertad antes de recuperar su libertad hace algunas semanas, reapareció en los pasillos del Capitolio hablando ahora de deudas, cuentas bloqueadas y falta de dinero.

“Vine aquí al Congreso de la República, primero, a activar mis cuentas. Aquí está mi cuenta de origen. Entonces, vine a pedir plata prestada y activar mis cuentas. Es un préstamo porque estoy liquidada; duré dos años sin trabajar. Yo vivo de mis salarios”, dijo Ortiz.

Hasta hace poco, era una de las figuras políticas más cercanas al gobierno de Gustavo Petro en el manejo regional y legislativo. Desde la Consejería para las Regiones se convirtió en una pieza clave en la relación con congresistas y dirigentes políticos en medio de las discusiones de las reformas del Ejecutivo.

Sin embargo, su nombre terminó involucrado en las investigaciones por el millonario saqueo a la UNGRD, que salpicó a altos funcionarios, contratistas y dirigentes políticos.

Ahora, el mismo Capitolio donde antes entraba como emisaria política del Gobierno la recibió como vinculada judicialmente. Explicando que atraviesa dificultades económicas tras pasar dos años sin trabajar.

Aunque recuperó la libertad hace pocas semanas, la exconsejera sigue siendo investigada dentro del entramado de corrupción que inicialmente estalló por los contratos de carrotanques para La Guajira y que luego derivó en denuncias sobre presuntas entregas de dinero, direccionamiento de contratos y favores políticos.

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