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“El futuro de la patria depende de nosotros”: padre Diego Jaramillo, quien cumple 94 años

El sacerdote nacido en Yarumal, Antioquia, hizo un llamado al voto consciente, acorde con las necesidades actuales del país. Además, invitó a la ciudadanía a elegir a un candidato que reúna el perfil necesario para construir una mejor Colombia.

  • El mensaje del padre Diego Jaramillo a Colombia por las elecciones del 31 de mayo de 2026. FOTO: Captura de video
    El mensaje del padre Diego Jaramillo a Colombia por las elecciones del 31 de mayo de 2026. FOTO: Captura de video
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 58 minutos
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El padre Diego Jaramillo Cuartas, quien este martes cumple 94 años, envió un mensaje al país de cara a las elecciones presidenciales de este 31 de mayo de 2026.

El líder, presentador de El Minuto de Dios y promotor de un sinfín de proyectos de vivienda se mostró preocupado por el rumbo que podría tomar el país si los ciudadanos no ejercen su derecho al voto de manera consciente y teniendo en cuenta la coyuntura actual.

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En una entrevista con UNIMINUTO Radio, el sacerdote nacido en Yarumal, Antioquia, no hizo referencia a quién debería ser el sucesor del presidente Gustavo Petro, pero sí dejó claro que ese candidato debe reunir todas las cualidades necesarias para servir a un país profundamente marcado por la inseguridad y el conflicto armado.

Yo tengo un gran aprecio y cariño por mi patria Colombia. Es posible que no siempre uno esté de acuerdo con todo lo que se está haciendo, bien sea por las autoridades municipales, departamentales o nacionales, pero uno quisiera que siempre tuviéramos el mejor gobierno, las mejores propuestas y las mejores acciones para que los colombianos tengamos los mayores beneficios y bendiciones de Dios”, dijo el padre Jaramillo.

Padre Diego Jaramillo Cuartas. FOTO: Colprensa
Padre Diego Jaramillo Cuartas. FOTO: Colprensa

El sacerdote antioqueño también ha sido un promotor de la educación a través de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, por lo que conoce de cerca los cambios generacionales derivados de las nuevas tecnologías y los procesos políticos.

Cuando observa a grupos o comunidades juveniles, el padre Jaramillo ve en ellos a futuros profesionales que marcarán el rumbo del país... Por eso hizo un llamado al voto consciente.

El futuro de la patria depende de todos nosotros. Al votar se comienza a participar y es mucho más importante hacerlo que abstenerse; es decir, al votar todos queremos asumir un papel y asumir nuestro compromiso como ciudadanos”, agregó el sacerdote de El Minuto de Dios.

“Cada uno debe pensar cuál de los candidatos puede ser el mejor servidor posible de Colombia. No es votar por votar, sino elegir y escoger al mejor líder que pueda tener el país”, concluyó.

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