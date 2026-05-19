¡Se acabó la espera! Arsenal es campeón de la Premier League 22 años después

El Arsenal de Mikel Arteta logró el objetivo. Después de 24 años, los Gunners son campeones de la Premier League de Inglaterra. Con la victoria del pasado lunes 18 de mayo 1-0 frente al Burnley en el Emirates Stadium, Arsenal obligó al Manchester City a ganarle este martes 19 de mayo al Bournemouth para seguir en la lucha con los londinenses, cosa que no pasó.
El City de Pep Guardiola visitó a los “Cherrys” en el Vitality Stadium, donde se puso abajo en el marcador con el gol de Junior Kroupi al minuto 38. Erling Haaland empató al minuto 94 pero ese resultado no le alcanzó a los de Pep para seguir en pelea.