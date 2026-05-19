¡Se acabó la espera! Arsenal es campeón de la Premier League 22 años después

El Arsenal de Mikel Arteta logró el objetivo. Después de 24 años, los Gunners son campeones de la Premier League de Inglaterra. Con la victoria del pasado lunes 18 de mayo 1-0 frente al Burnley en el Emirates Stadium, Arsenal obligó al Manchester City a ganarle este martes 19 de mayo al Bournemouth para seguir en la lucha con los londinenses, cosa que no pasó. El City de Pep Guardiola visitó a los “Cherrys” en el Vitality Stadium, donde se puso abajo en el marcador con el gol de Junior Kroupi al minuto 38. Erling Haaland empató al minuto 94 pero ese resultado no le alcanzó a los de Pep para seguir en pelea.

La última vez que Arsenal había sido campeón de la liga inglesa fue en el año 2004 en la famosa “Premier de los Invencibles”. Ese mítico equipo lo dirigía el francés Arsène Wenger y contaba con figuras como Jens Lehmann, Sol Campbell, Gilberto Silva, Patrick Vieira, Robert Pirés, Dennis Bergkamp y Thierry Henry. La escuadra que fue local en el antiguo Highbury sumó 90 puntos en 38 partidos, ganando 26 y 12 empates sin perder un solo juego. Después de la victoria ante Burnley del pasado lunes con gol de cabeza de Kai Havertz, Mikel Arteta se pronunció a su público diciendo que “seguiremos luchando, nos mantendremos enfocados. No estamos satisfechos porque queremos mucho más”. Mientras que el capitán, Martin Ødegaard, dijo a la parcialidad que querían el doblete (Premier y Champions League). El equipo rojo del Norte de Londres sumó 82 puntos (puede sumar 3 más contra Crystal Palace) en esta campaña de campeón. Su más inmediato perseguidor, Manchester City, finalizó a 5 puntos, con 77 unidades, una distancia imposible de alcanzar a falta de un partido por jugar. Los Gunners por fin festejan después de tres subcampeonatos seguidos en las temporadas 2022/23, 2023/24 y 2024/25, donde perdió campeonatos ante Manchester City y Liverpool. Además, se convierte en el primer campeón de la Premier League que no es ni el City ni el Liverpool desde la 2016/17, cuando se coronó el Chelsea dirigido por Antonio Conte.

Un premio al proceso