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¡Se acabó la espera! Arsenal es campeón de la Premier League 22 años después

Arsenal, equipo que dirige el español MIkel Arteta, acabó con 22 años de sequía liguera. Los Gunners consiguieron la Premier League 2025/26 tras el empate del Manchester City ante Bournemouth.

  • Kai Havertz y Bukayo Saka eufóricos en la celebración del gol de la victoria ante Burnley. FOTO:GETTY
    Kai Havertz y Bukayo Saka eufóricos en la celebración del gol de la victoria ante Burnley. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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El Arsenal de Mikel Arteta logró el objetivo. Después de 24 años, los Gunners son campeones de la Premier League de Inglaterra. Con la victoria del pasado lunes 18 de mayo 1-0 frente al Burnley en el Emirates Stadium, Arsenal obligó al Manchester City a ganarle este martes 19 de mayo al Bournemouth para seguir en la lucha con los londinenses, cosa que no pasó.

El City de Pep Guardiola visitó a los “Cherrys” en el Vitality Stadium, donde se puso abajo en el marcador con el gol de Junior Kroupi al minuto 38. Erling Haaland empató al minuto 94 pero ese resultado no le alcanzó a los de Pep para seguir en pelea.

La última vez que Arsenal había sido campeón de la liga inglesa fue en el año 2004 en la famosa “Premier de los Invencibles”. Ese mítico equipo lo dirigía el francés Arsène Wenger y contaba con figuras como Jens Lehmann, Sol Campbell, Gilberto Silva, Patrick Vieira, Robert Pirés, Dennis Bergkamp y Thierry Henry. La escuadra que fue local en el antiguo Highbury sumó 90 puntos en 38 partidos, ganando 26 y 12 empates sin perder un solo juego.

Después de la victoria ante Burnley del pasado lunes con gol de cabeza de Kai Havertz, Mikel Arteta se pronunció a su público diciendo que “seguiremos luchando, nos mantendremos enfocados. No estamos satisfechos porque queremos mucho más”. Mientras que el capitán, Martin Ødegaard, dijo a la parcialidad que querían el doblete (Premier y Champions League).

El equipo rojo del Norte de Londres sumó 82 puntos (puede sumar 3 más contra Crystal Palace) en esta campaña de campeón. Su más inmediato perseguidor, Manchester City, finalizó a 5 puntos, con 77 unidades, una distancia imposible de alcanzar a falta de un partido por jugar.

Los Gunners por fin festejan después de tres subcampeonatos seguidos en las temporadas 2022/23, 2023/24 y 2024/25, donde perdió campeonatos ante Manchester City y Liverpool. Además, se convierte en el primer campeón de la Premier League que no es ni el City ni el Liverpool desde la 2016/17, cuando se coronó el Chelsea dirigido por Antonio Conte.

Un premio al proceso

Bajo el liderazgo de Arteta, un entrenador que asumió en plena crisis institucional a finales de 2019, el equipo formó un proyecto que dio frutos de manera progresiva. Afectados por la pandemia del covid-19, la plantilla profesional del Arsenal empezó a subir jugadores de su cantera, de donde salieron dos jugadores importantes para el éxito actual del club: Bukayo Saka y William Saliba.

Jugadores como Gabriel Maghallaes o Martin Ødegaard llevan más de 6 años en el club, son líderes del vestuario que han crecido de la mano de su entrenador. David Raya y Declan Rice abandonaron proyectos en el Brentford y West Ham para unirse a la camada de Mikel Arteta. Gabriel Martinelli llegó siendo un juvenil en 2020 al club.

También están los grandes fichajes como Cristhian Mosquera, Ricardo Calafiori, Martin Zubimendi, Victor Gyokeres y Justin Timber han terminado de moldear un equipo que creció en los últimos 6 años. El campeonato fue un fruto del proceso, esa palabra que es tan difícil de escuchar y aplicar en el mundo del fútbol.

Lea también: Cristhian Mosquera: la herencia del Pacífico colombiano que buscará la gloria en Budapest con Arsenal

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