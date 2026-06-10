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Santiago Uribe se presentó en una comisaría para cumplir la condena de 28 años de cárcel

El expresidente Álvaro Uribe dijo que su hermano llegó por sus propios medios a la institución.

  • Santiago Uribe Vélez, condenado en última instancia por patrocinar a una organización paramilitar en el Norte de Antioquia. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA.
    Santiago Uribe Vélez, condenado en última instancia por patrocinar a una organización paramilitar en el Norte de Antioquia. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 37 minutos
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El hermano del expresidente Álvaro Uribe, Santiago, se presentó a las autoridades para cumplir con una orden de captura derivada de su sentencia de 28 años y tres meses de cárcel por paramilitarismo.

Así lo confirmó el propio exmandatario, quien en una mensaje en la red social X afirmó que el condenado “llegó por sus propios medios a una Comisaría de Policía para cumplir con la orden de captura”.

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