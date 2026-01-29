Sarabia pide a Fiscalía que llame a declarar al presidente Petro por señalamientos en su contra sobre saqueo a la salud

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro se refirió a la crisis de la salud y, en medio de su discurso, afirmó que Laura Sarabia, muy cercana a él, fue quien llevó a la Superintendencia de Salud a los interventores señalados de participar en el desvío de recursos destinados al sistema de salud. “Usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura (Sarabia) y se tiraron la intervención y se tiraron la reforma a la salud”, dijo el presidente, refiriéndose al exsuperintendente de salud Luis Carlos Leal. “Los interventores fueron a hacer business con nosotros”, dijo y aseguró que en su mandato se ha “caído en varias trampas (..) usted no sabe cuánto me han traicionado”.



La respuesta de Sarabia, quien ha ocupado varios cargos en este Gobierno, fue inicialmente decir que “mi gestión fue trazable y está documentada en chats. No participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año. El presidente Petro y el ministro de Salud lo saben”.

Luego, su abogada Lina Sandoval Echavarría, hizo pública una carta en la que anuncian la entrega la Fiscalía conversaciones digitales que demostrarían que Sarabia no tuvo injerencia en la designación de interventores en salud. Según Echavarría, todo se trataría de un “proceso de desinformación” contra su cliente. Además, le insistió a la Fiscalía para que llame a declarar al presidente Gustavo Petro.

En la misiva, la abogada también pidió investigar “sobre la persona que le suministró de manera falsa la información relacionada con la designación de interventores”.

En el paquete enviado a la Fiscalía no solo habrían quedado adjuntos los mensajes de Sarabia, sino también una circular del 5 de agosto de 2024 en donde la funcionaria —quien entonces era la líder del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre)— instruyó expresamente que ninguna persona estaba autorizada para transmitir instrucciones en su nombre. ”En todo caso, cualquier directriz debía ser previamente constatada. Lo anterior se ve reflejado igualmente en los mensajes de WhatsApp que acompañan a la presente comunicación”, finaliza, agregando que esperan una fecha para que Laura Sarabia también sea citada a declarar.

¿Qué pasa con los interventores?