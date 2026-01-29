Sarabia pide a Fiscalía que llame a declarar al presidente Petro por señalamientos en su contra sobre saqueo a la salud

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro se refirió a la crisis de la salud y, en medio de su discurso, afirmó que Laura Sarabia, muy cercana a él, fue quien llevó a la Superintendencia de Salud a los interventores señalados de participar en el desvío de recursos destinados al sistema de salud.
“Usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura (Sarabia) y se tiraron la intervención y se tiraron la reforma a la salud”, dijo el presidente, refiriéndose al exsuperintendente de salud Luis Carlos Leal. “Los interventores fueron a hacer business con nosotros”, dijo y aseguró que en su mandato se ha “caído en varias trampas (..) usted no sabe cuánto me han traicionado”.
La respuesta de Sarabia, quien ha ocupado varios cargos en este Gobierno, fue inicialmente decir que “mi gestión fue trazable y está documentada en chats. No participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año. El presidente Petro y el ministro de Salud lo saben”.