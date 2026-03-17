Contradicciones entre Serafino Iácono y Ecopetrol elevan dudas por lujoso apartamento de Ricardo Roa

Un nuevo capítulo se abre en torno a la situación del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tras revelarse inconsistencias entre versiones públicas y documentos conocidos por autoridades internacionales.
El empresario Serafino Iácono aseguró en entrevista con El Tiempo que su relación con Roa es prácticamente inexistente. “Que lo conocí, puede ser, hola, hola, cómo está (...) Pero que yo tenga una relación con él, ¿para qué voy a tenerla? No hago negocios con el Gobierno, no hago negocios con Ecopetrol”, afirmó.
Sin embargo, algunos hechos apuntan en sentido contrario, al evidenciar posibles vínculos previos entre ambos. Cabe recordar que la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación por la compra de un inmueble realizada por Roa, en una operación donde figura como intermediario el expolicía Juan Guillermo Mancera, quien se desempeñó durante 12 años como jefe de seguridad en Pacific Rubiales, empresa que estaría relacionada con Iacono.
Entérese: Atención: Fiscalía imputará cargos a Ricardo Roa por violación de topes en campaña Petro y tráfico de influencias por lujoso apartamento
Por esa razón, dicho empresario está bajo escrutinio luego de la reciente imputación de cargos contra Roa, presidente relacionada con la compra de ese exclusivo apartamento.