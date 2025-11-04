x

Dos soldados fueron secuestrados tras una asonada de 400 personas en La Macarena, Meta

El Ejército Nacional confirmó el secuestro de los dos soldados ocurrido durante una operación judicial acompañada por la Fiscalía.

  • Militares en medio de un operativo. FOTO: COLPRENSA
    Militares en medio de un operativo. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 11 horas
bookmark

Dos soldados profesionales del Ejército Nacional fueron secuestrados el 3 de noviembre de 2025 durante una operación de acompañamiento al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación en la vereda Getsemaní, zona rural del municipio de La Macarena, Meta. El hecho fue confirmado por la Fuerza de Tarea Omega y rechazado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Entérese: Atentado con explosivos en Patía, Cauca, deja un soldado muerto y diez más heridos

Según el comunicado oficial, los soldados pertenecen al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.º 12, y están bajo el mando de la Fuerza de Despliegue Rápido. Los hechos ocurrieron luego de una operación de extracción aérea de una mujer capturada y personal del CTI, cuando cerca de 400 personas se concentraron en el área, presuntamente bajo coacción de integrantes del grupo armado organizado residual Bloque Jorge Suárez Briceño.

El Ejército informó que la población retuvo inicialmente a un teniente y tres soldados. Horas después, fueron liberados el oficial y uno de los uniformados, mientras los otros dos fueron obligados a quitarse su dotación militar, vestir ropa civil y trasladarse hacia un lugar desconocido. La institución indicó que su integridad y vida son motivo de preocupación institucional.

La Fuerza de Tarea Omega notificó los hechos al Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación, y aseguró que se adelantan acciones operacionales para lograr la liberación de los militares y restablecer el orden en la zona. El comunicado también reafirma que las operaciones militares continuarán con el fin de proteger a la población civil y garantizar el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

La respuesta de MinDefensa

El ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez, expresó su rechazo al secuestro de los soldados Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí. Señaló que el rescate de ellos es una prioridad absoluta del Estado.

El ministro enfatizó al inicio de su pronunciamiento que “quienes agreden a un militar están atacando el corazón de la Nación”, y recordó que el Estado ha activado todos los mecanismos legales, operacionales e interinstitucionales para llevar a los responsables ante la justicia.

También subrayó que Colombia “no se rinde ante el terror” y que la Fuerza Pública continuará trabajando por la vida, la libertad y la seguridad de los colombianos.

Sánchez calificó el hecho como una violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y aseguró que los responsables actuaron en connivencia con disidencias del cartel de alias ‘Calarca’. Reiteró que la Fuerza Pública no descansará hasta lograr la liberación de los militares y restablecer el orden en la región.

Le puede interesar: Gobierno ofrece $200 millones por responsables de ataque terrorista en Suárez

