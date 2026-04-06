Las cifras que dejó Semana Santa en Colombia: caída en delitos y siniestros viales tras movilización histórica

Tras las celebraciones de Semana Santa en el país, la Policía Nacional entregó un balance positivo en materia de seguridad y movilidad, destacando una reducción en los delitos y en la siniestralidad vial en todo el territorio. En cuanto a las cifras, el delito por homicidio, se redujo en un 14 %. Por otro lado, las lesiones personales registraron una caída del 88 %, mientras que los casos de hurto disminuyeron en un 85 %, con 769 denuncias frente a cifras más altas en 2025. Las acciones operativas también dejaron más de 1.600 capturas, la incautación de 5,7 toneladas de droga, la destrucción de 63 laboratorios ilegales y la recuperación de 254 vehículos.

Además, se impusieron más de 30.000 comparendos. En los que se destacaron “10.903 por porte de armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 4.328 por consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos, y 2.894 por incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía”.

¿Y en términos de seguridad vial?

En cuanto a la seguridad en las carreteras del país, más de 9,2 millones de vehículos se movilizaron, lo que representó un leve incremento frente al año anterior. A pesar del alto flujo vehicular, los siniestros viales disminuyeron en un 51 %, al pasar de 443 a 218 casos. Durante los controles en carretera, las autoridades impusieron más de 18.000 sanciones por infracciones de tránsito y realizaron 8.828 pruebas de embriaguez, de las cuales solo 34 resultaron positivas. Por otro lado, se registraron 155 capturas por el delito de violencia intrafamiliar, 34 por abuso sexual y 1 por feminicidio, sumando un total de 190 capturas. Lea aquí: ¿Cuánto deben pagarle si trabajó en Semana Santa? Esto es lo que debe saber de recargos y horas

En el componente de turismo y prevención, la Policía desarrolló más de 2.200 actividades dirigidas a viajeros y ejecutó más de 1.300 acciones enfocadas en la protección de niños, niñas y adolescentes, beneficiando a más de 53.000 menores. Si bien se esperaba que durante Semana Santa hubiera una gran movilización de personas que buscaban salir de la rutina en sus ciudades, la cifra superó las expectativas en comparación al año anterior. De acuerdo con proyecciones basadas en cifras oficiales, se estimó que cerca de 10,8 millones de pasajeros se movilizaran por vía terrestre durante la Semana Santa, lo que significaría un crecimiento del 7 % frente a 2025. Entérese: Estos son los apóstoles con más tocayos en Colombia, según la Registraduría Y si bien esas cifras ya eran dicientes, el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio estableció que: “Semana Santa dejó más de 12 millones de viajeros, una de las temporadas más importantes del año. 10,8 millones se movilizaron por vía terrestre, impulsando las economías locales y fortaleciendo el turismo interno”.

Lea también: ¿Qué viene para las campañas a 55 días de la primera vuelta? Así serían sus movidas y alianzas Bloque de preguntas y respuestas