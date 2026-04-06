¿Cuánto deben pagarle si trabajó en Semana Santa? Esto es lo que debe saber de recargos y horas

Mientras una parte del país se desconectó en Semana Santa, otra siguió operando. Sectores como comercio, salud, transporte o seguridad no paran, y ahí es donde entra la ley laboral, ya que trabajar en festivos no está prohibido, pero sí debe pagarse mejor.

Para 2026, los festivos clave son el jueves 2 y el viernes 3 de abril. Desde la reforma laboral que empezó a regir en julio de 2025, el recargo por trabajar esos días es del 80%.

En términos prácticos, eso significa que cada hora se paga al 180% del valor ordinario.

Con un salario mínimo de $1.750.905, la hora normal ronda los $7.959. Pero en festivo sube a cerca de $14.326. Traducido a una jornada completa de ocho horas, el ingreso diario llega a $114.608.

Si una persona trabaja ambos días santos, puede recibir alrededor de $229.216.

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“La ley no prohíbe trabajar en días festivos, lo que prohíbe es que no se pague como una remuneración especial”, precisa la norma laboral. Esto implica que las empresas pueden exigir la prestación del servicio, pero deben reconocer un recargo adicional.