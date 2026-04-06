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¿Cuánto deben pagarle si trabajó en Semana Santa? Esto es lo que debe saber de recargos y horas

Trabajar en Semana Santa 2026 implica pagos adicionales en Colombia por recargos festivos y nocturnos, lo que aumenta ingresos y define derechos laborales clave.

  • En la actualidad, el recargo por trabajar en festivos es del 80 %, un porcentaje que seguirá subiendo gradualmente hasta llegar al 100 % en 2027. FOTO: Getty
    En la actualidad, el recargo por trabajar en festivos es del 80 %, un porcentaje que seguirá subiendo gradualmente hasta llegar al 100 % en 2027. FOTO: Getty
El Colombiano
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hace 2 horas
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Mientras una parte del país se desconectó en Semana Santa, otra siguió operando. Sectores como comercio, salud, transporte o seguridad no paran, y ahí es donde entra la ley laboral, ya que trabajar en festivos no está prohibido, pero sí debe pagarse mejor.

Para 2026, los festivos clave son el jueves 2 y el viernes 3 de abril. Desde la reforma laboral que empezó a regir en julio de 2025, el recargo por trabajar esos días es del 80%.

En términos prácticos, eso significa que cada hora se paga al 180% del valor ordinario.

Con un salario mínimo de $1.750.905, la hora normal ronda los $7.959. Pero en festivo sube a cerca de $14.326. Traducido a una jornada completa de ocho horas, el ingreso diario llega a $114.608.

Si una persona trabaja ambos días santos, puede recibir alrededor de $229.216.

Entérese más: Tome nota: estas son las mejores fechas para alargar las vacaciones en el 2026

“La ley no prohíbe trabajar en días festivos, lo que prohíbe es que no se pague como una remuneración especial”, precisa la norma laboral. Esto implica que las empresas pueden exigir la prestación del servicio, pero deben reconocer un recargo adicional.

Recargos nocturnos: el ingreso puede ser mayor

El cálculo no termina ahí para los trabajadores, debido a que, si la jornada se extiende más allá de las 7:00 p. m., entra a jugar otro componente, conocido como el recargo nocturno del 35%. Este no reemplaza el festivo, sino que se suma.

En la práctica, esto implica que turnos mixtos, por ejemplo, de 2:00 p. m. a 10:00 p. m., tienen un tramo más costoso para el empleador y más rentable para el trabajador.

Las horas nocturnas deben liquidarse con ambos recargos acumulados, elevando aún más el pago final.

¿Subirán estos pagos en los próximos años?

La respuesta es sí. El esquema de recargos no es estático. La reforma estableció un aumento progresivo, en junio de 2026 el recargo subirá al 90% y en 2027 llegará al 100%, es decir, el doble del valor de la hora ordinaria.

Este ajuste busca, en la práctica, encarecer el trabajo en días de descanso obligatorio y compensar mejor a quienes mantienen la economía funcionando en esos periodos.

¿Tiene derecho a descanso compensatorio?

Aquí aparece otra de las preguntas frecuentes. No siempre es automático. Si una persona trabaja hasta dos domingos o festivos en el mes, puede elegir entre recibir el pago adicional o tomar un día de descanso.

Pero si trabaja tres o más, la ley le da ambas cosas: el pago con recargos y un día compensatorio.

¿Qué pasa si no le pagan los recargos?

El incumplimiento no es menor. Si un empleador omite el pago de estos recargos, incurre en una obligación laboral pendiente que puede escalar a sanciones severas.

Según el Código Sustantivo del Trabajo, las multas pueden alcanzar hasta 5.000 salarios mínimos. El trabajador, por su parte, tiene la opción de reclamar directamente a la empresa o acudir a instancias legales.

Además: ¿Más descanso, menos trabajo? Con 18 festivos, la semana laboral del 2026 será de 43 horas en promedio

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