¡Fajardo en aprietos! 31 Minutos acusa al precandidato de usar sus títeres sin permiso: “Lo tuyo es una falta total de respeto”

Sergio Fajardo Valderrama está en aprietos y bajo la funa internacional por el uso indebido de imágenes para la promoción de su campaña presidencial en Colombia. El reconocido programa chileno 31 Minutos cuestionó al político luego de que este último publicara en sus redes sociales lo que sería su “Plan Guardián”, basado en la seguridad y el control territorial.

Sin embargo, lejos de generar cercanía por idear una forma de hacerse notar, lo que provocó fue molestia generalizada por no pedir permiso a la productora chilena Aplaplac y por tratarse de un programa dirigido a niños, aunque con sátira y temas sociales.

“Tulio Triviño, Mario Hugo y 31 Minutos presentan el Plan Guardián, la estrategia de seguridad que sacará a Colombia adelante”, escribió Fajardo, al mismo tiempo que mostraba las imágenes de estas marionetas exponiendo los puntos de su estrategia política.