¡Fajardo en aprietos! 31 Minutos acusa al precandidato de usar sus títeres sin permiso: “Lo tuyo es una falta total de respeto”

El precandidato presidencial eliminó de inmediato la publicación de sus redes sociales y, por el momento, no ha emitido un pronunciamiento al respecto.

    Sergio Fajardo es señalado por usar imágenes del programa chileno 31 Minutos sin la autorización de la productora Aplaplac. FOTOS: Colprensa, 31 Minutos y Aplaplac
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

Sergio Fajardo Valderrama está en aprietos y bajo la funa internacional por el uso indebido de imágenes para la promoción de su campaña presidencial en Colombia. El reconocido programa chileno 31 Minutos cuestionó al político luego de que este último publicara en sus redes sociales lo que sería su “Plan Guardián”, basado en la seguridad y el control territorial.

Entérese: Campaña Petro hizo trampa para ganar: las claves del fallo histórico del CNE

Sin embargo, lejos de generar cercanía por idear una forma de hacerse notar, lo que provocó fue molestia generalizada por no pedir permiso a la productora chilena Aplaplac y por tratarse de un programa dirigido a niños, aunque con sátira y temas sociales.

“Tulio Triviño, Mario Hugo y 31 Minutos presentan el Plan Guardián, la estrategia de seguridad que sacará a Colombia adelante”, escribió Fajardo, al mismo tiempo que mostraba las imágenes de estas marionetas exponiendo los puntos de su estrategia política.

La reacción del programa fue inmediata: “Cómo se te ocurre usar nuestra imagen en tu campaña. 31 minutos nunca participa en campañas políticas, menos en lugares donde su contingencia no es totalmente ajena. Lo tuyo es una falta total de respeto a nuestra creación y uso completamente ilegal de la marca y sus personajes”.

La productora también emitió un comunicado para reiterar la infracción a la que se expone cualquier persona que haga uso no autorizado de una marca, ya sea infantil o para adultos, con el fin de utilizarla en una campaña política.

“Queridos productores: les escribimos desde Aplaplac para ponerlos en aviso de que la utilización de fotos de los personajes de ‘31 Minutos’ sin incorporar la palabra TRIBUTO, con el mismo tamaño de letra de la frase, es absolutamente ILEGAL”, se lee en el documento.

Y agregan: “Todas las marcas mencionadas están inscritas tanto con derechos de autor como con derechos de imagen. Su utilización sin nuestro consentimiento vulnera estos derechos. Lamentamos tener que aclararles esto, ya que sabemos que, en muchos casos, es sin mala intención, y por eso se lo aclaramos antes de tomar acciones legales”.

Sergio Fajardo y su equipo de comunicaciones se vieron en la obligación de eliminar la publicación en todas las redes sociales del político y, por el momento, no han emitido pronunciamiento alguno al respecto.

Siga leyendo: Nicolás Petro afirmó que nunca dijo que la plata que le dieron era para la campaña del papá, pero un donante lo desmiente

