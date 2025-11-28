Selección Colombia de baloncesto venció a Venezuela con Jaime Echenique y Juan Diego Tello como figuras

La Selección Colombia de baloncesto venció a Venezuela, en el coliseo Evangelista Mora de Cali, con el lucimiento de Jaime Echenique y Juan Diego Tello, claves para el apretado triunfo 80-78 que le permite a los dirigidos por Tomás Díaz, iniciar con pie derecho su participación en el clasificatorio al Mundial de 2027. Echenique logró 17 puntos y 7 rebotes, mientras que el antioqueño Juan Diego Tello, con 16 puntos, comandaron a los dueños de casa que, alentados por el público, lograron parciales de 22-27 en el primer tiempo, para recuperarse en los tres siguientes: ganaron 23-21, 21-17 y 14-13, para quedarse con una apretada victoria 80 por 78.

También se destacaron con sus lanzamientos de tres puntos los jugadores Romario Roque y de Hansel Atencia quienes revertieron el marcador para darle la ventaja definitiva (80-78) a falta de 1:29 minutos para el final, eso le permitió a Colombia recuperarse, luego de estar abajo 74-78, cuando restaban 2 minutos 37 segundos en el cronómetro. La Fiba reseñó que, “luego del par de aciertos desde la larga distancia, la defensa cafetera hizo el trabajo y contuvo hasta en tres oportunidades el ataque venezolano, incluyendo dos disparos detrás del arco de Michael Carrera en los cinco segundos finales”.

Mientras que por Venezuela se destacó el experimentado Windi Graterol quien también consiguió 17 puntos con 3 de 4 en triples. Yeferson Guerra le siguió con 16 tantos y 5 asistencias, mientras que Carrera aportó 12 puntos y 7 rebotes. Colombia robó 14 pelotas (3 Tello y otras 3 Andrés Ibargüen) y forzó 23 pérdidas de balones de sus contrarios. Algo que aprovechó para sacar rédito al otro costado al dominar 17-9 los puntos tras pérdidas y 13-8 los puntos en transición. También controló los puntos en la pintura 36-28.

De esta manera, Colombia con su victoria se ubica segundo en la tabla de posiciones detrás de Brasil que también ganó 82-66 a Chile. Hay que recordar que esta fase de clasificación va hasta julio de 2026 y avanzarán a la siguiente ronda los tres primeros de cada grupo. América, que cuenta con 16 equipos, tiene siete cupos para el Mundial, Colombia aparece en la posición número 10 del ranquin que lidera Brasil.

Fiba aplazó el duelo como visitante ante Venezuela