Así se jugará la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay

Con los juegos entre Tolima-Santa Fe, a partir de las 5:30 de la tarde, y Fortaleza-Atlético Bucaramanga, desde las 8:00 de la noche, se abrirá este sábado la cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2-2025.

Tras tres emocionantes jornadas, un equipo, de los ocho que siguen en competencia, restó grandes opciones de clasificar a la final, no obstante, con 9 puntos en disputa, aún tiene posibilidades matemáticas de clasificar a la última instancia.

Lea aquí: Tiberti, asistente del DIM, tras derrota ante América: “Teníamos que cambiar a los 11 jugadores en el primer tiempo”

Se trata de Independiente Medellín, que luego de ser el mejor club en la fase de todos contra todos, es ahora colero en el Grupo A de las semifinales con una sola unidad. Aquella zona la comandan, con cinco puntos, Junior y Nacional, mientras que América, que derrotó al DIM 2-1 el jueves en Cali, es tercero con cuatro puntos.