SIC buscaría sancionar a Ecopetrol por direccionamiento de contratos a empresa de helicópteros

La Superintendencia Delegada para la Competencia concluyó que Ecopetrol y sus filiales, el Oleoducto Central de Colombia (Ocensa) y Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, deben ser declaradas responsables y sancionadas administrativamente por haber ejecutado un sistema continuo y sistemático tendiente a restringir la libre competencia en la contratación de servicios de helicópteros.

Según se detalla en el informe motivado de 251 páginas elaborado por el delegado Francisco Melo Rodríguez, las distintas entidades pertenecientes al grupo petrolero estatal habrían elaborado pliegos de condiciones y exigencias contractuales “a la medida” entre los años 2011 y 2023.

La finalidad de esta estructuración irregular habría sido favorecer de manera reiterada a la empresa de aviación Helistar en un paquete de licitaciones y adjudicaciones cuyos valores acumulados superan los 400.000 millones de pesos.

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Tal como reveló el periodista Daniel Coronell en Caracol Radio, la exhaustiva investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) determinó que no existen pruebas que comprometan la responsabilidad legal ni de la empresa contratista Helistar ni de sus representantes legales en estas conductas restrictivas de la libre competencia.

Además, el periodista destacó que entre las evidencias más contundentes acopiadas dentro del expediente figuran conversaciones y mensajes de WhatsApp entre funcionarios de las filiales petroleras, en los cuales se acordaban previamente exigencias específicas sobre la antigüedad de los helicópteros y las horas de vuelo exigidas a las naves.