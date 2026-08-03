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SIC buscaría sancionar a Ecopetrol por direccionamiento de contratos a empresa de helicópteros

Mientras un informe recomienda sancionar a Ecopetrol, Ocensa y Cenit por presuntas prácticas anticompetitivas para favorecer a Helistar, el proceso podría prescribir si no se reúne a tiempo el Comité Asesor de la Superintendencia de Industria y Comercio.

  • Según la SIC, las presuntas irregularidades habrían favorecido a Helistar en contratos por más de $400.000 millones. Foto: Colprensa/Redes sociales @helistar_aviacion
    Según la SIC, las presuntas irregularidades habrían favorecido a Helistar en contratos por más de $400.000 millones. Foto: Colprensa/Redes sociales @helistar_aviacion
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Superintendencia Delegada para la Competencia concluyó que Ecopetrol y sus filiales, el Oleoducto Central de Colombia (Ocensa) y Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, deben ser declaradas responsables y sancionadas administrativamente por haber ejecutado un sistema continuo y sistemático tendiente a restringir la libre competencia en la contratación de servicios de helicópteros.

Según se detalla en el informe motivado de 251 páginas elaborado por el delegado Francisco Melo Rodríguez, las distintas entidades pertenecientes al grupo petrolero estatal habrían elaborado pliegos de condiciones y exigencias contractuales “a la medida” entre los años 2011 y 2023.

La finalidad de esta estructuración irregular habría sido favorecer de manera reiterada a la empresa de aviación Helistar en un paquete de licitaciones y adjudicaciones cuyos valores acumulados superan los 400.000 millones de pesos.

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Tal como reveló el periodista Daniel Coronell en Caracol Radio, la exhaustiva investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) determinó que no existen pruebas que comprometan la responsabilidad legal ni de la empresa contratista Helistar ni de sus representantes legales en estas conductas restrictivas de la libre competencia.

Además, el periodista destacó que entre las evidencias más contundentes acopiadas dentro del expediente figuran conversaciones y mensajes de WhatsApp entre funcionarios de las filiales petroleras, en los cuales se acordaban previamente exigencias específicas sobre la antigüedad de los helicópteros y las horas de vuelo exigidas a las naves.

Lo que se sabe

Estos hallazgos demuestran que los denominados soportes técnicos se construyeron de manera subjetiva y acomodada con el único fin de justificar decisiones que ya habían sido adoptadas de antemano por la administración.

Asimismo, Coronell advirtió que la decisión final de este proceso administrativo se encuentra actualmente estancada debido a dilaciones en la convocatoria del Comité Asesor de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Este cuerpo consultivo de expertos tiene la función legal de emitir un concepto previo que, si bien es de carácter obligatorio para poder avanzar en el trámite, no resulta vinculante para la decisión que deba adoptar la Superintendencia.

La urgencia radica en que, de no lograrse la reunión y el pronunciamiento formal de este comité antes de este jueves, existe un riesgo inminente de que las conductas investigadas prescriban, dejando las presuntas irregularidades en la impunidad total.

Finalmente, se mencionó que la firma Helistar ha venido prestando servicios de transporte aéreo en aviones y helicópteros privados al presidente electo Abelardo de la Espriella, previo a su toma de posesión.

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El periodista enfatizó que, hasta el momento, ninguna autoridad o vocero ha informado de manera clara a la opinión pública quién está financiando o cuánto se está pagando a este megacontratista del grupo Ecopetrol por los traslados aéreos del mandatario electo.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la SIC recomienda sancionar a Ecopetrol, Ocensa y Cenit por el caso Helistar?
La Superintendencia Delegada para la Competencia concluyó que Ecopetrol y sus filiales (Ocensa y Cenit) implementaron un esquema continuo y sistemático entre 2011 y 2023 para restringir la libre competencia. La investigación determinó que diseñaron pliegos de condiciones “a la medida” para beneficiar a la empresa Helistar con adjudicaciones que superan los $400.000 millones de pesos. La SIC aclaró que no se hallaron pruebas que comprometan legalmente a Helistar ni a sus representantes.
¿Cómo habrían amañado los contratos de helicópteros en las filiales de Ecopetrol?
De acuerdo con la investigación de la SIC revelada por Caracol Radio, funcionarios de las filiales petroleras coordinaron mediante chats de WhatsApp la inclusión de requisitos técnicos subjetivos en los pliegos contractuales. Específicamente, acordaron exigencias puntuales sobre la antigüedad de las aeronaves y horas de vuelo para acomodar los soportes técnicos y justificar la contratación previa de Helistar.
¿Por qué podría prescribir la sanción de la SIC a Ecopetrol y qué papel cumple el Comité Asesor?
Para que la Superintendencia de Industria y Comercio pueda emitir la decisión final, el Comité Asesor de la SIC debe reunirse y presentar un concepto previo, el cual es obligatorio para el trámite pero no es vinculante. Debido a retrasos en la convocatoria de este cuerpo consultivo, si la reunión no se lleva a cabo antes de este jueves, el caso corre el riesgo inminente de prescribir, dejando las presuntas faltas impunes.
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