MinSalud del gobierno De la Espriella dijo que el sistema debe salir “de la UCI” y anunció cambios drásticos en Nueva EPS

La próxima ministra de Salud del gobierno de Abelardo de la Espriella, Ana María Vesga, aseguró que su primera tarea será ejecutar un plan de choque para enfrentar la crisis del sistema, garantizar medicamentos y revisar la situación financiera de las EPS. En entrevista con Blu Radio, Vesga, quien hasta la semana pasada fue presidenta del gremio de las EPS, Acemi, explicó cómo llegó al nuevo gobierno y respondió a los cuestionamientos por su paso del sector privado a la cartera de Salud. La funcionaria confirmó que inicialmente el presidente electo le ofreció dirigir la Superintendencia Nacional de Salud, pero rechazó esa posibilidad porque implicaba pasar de representar a las EPS a vigilarlas. “Desde la Superintendencia Nacional de Salud, siendo inspector, vigilante y controlador de las entidades del sistema, era muy difícil para mí poder actuar viniendo del gremio”, afirmó. Sin embargo, señaló que no existe una inhabilidad para asumir como ministra, pues su papel será el de formular política pública. “El Ministerio es el regulador, define la política pública en actos de carácter general”, explicó.

¿Cuáles son sus mayores retos?

Una de las principales misiones de Vesga será revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que financia la atención de cada afiliado al sistema. Vesga indicó que el ajuste no depende únicamente de su despacho, sino de una comisión interinstitucional. “Es una decisión colegiada que adopta finalmente el Ministerio por recomendación de ese órgano y que es el financiamiento del sector”, señaló. Sobre el incremento que debería tener la UPC, la ministra designada aseguró que hay varios puntos pendientes y uno de ellos es revisar los cálculos de años anteriores, corregir las estimaciones de 2025 y 2026 y preparar la UPC de 2027. Además, respaldó la idea de inyectar recursos al sistema (unos 10 billones de pesos), como lo ha planteado De la Espriella, aunque advirtió que todavía deben definirse las fuentes de financiación. “Este es un paciente en cuidado intensivo. Necesitamos que salga de la UCI y eso supone inyectar unos recursos para pagar medicamentos, para aliviar la red, para aliviar a los profesionales”, dijo. Frente a la crisis de medicamentos, Vesga aseguró que el problema no solo es financiero, sino también de confianza entre los actores del sistema. “La principal causa de lo que ha venido sucediendo en el sector ha sido la erosión total de la confianza entre los actores”, sostuvo.

La nueva ministra anunció que el 7 de agosto arrancará un plan de choque para identificar las fallas de atención y atender a los pacientes con mayores retrasos. Uno de los temas más sensibles de su gestión será la Nueva EPS, entidad con más de 11 millones de afiliados. Vesga afirmó que su estabilización será clave para recuperar el sistema y, aunque evitó hablar de una posible liquidación, planteó que la entidad necesita una transformación profunda e incluso reducir su número de afiliados. “Es una entidad que toca empezar a alivianar, porque con 11 millones de colombianos y en esta situación, pues es imposible que preste bien sus servicios”, afirmó. Sobre las EPS intervenidas, Vesga señaló que se evaluará cada caso y que algunas podrán recuperarse mientras otras podrían salir del sistema.

“Las que tengan como salvarse deben hacerlo y en los casos en donde no, pues procederán las liquidaciones”, manifestó. Finalmente, frente a una nueva reforma a la salud, la ministra designada aseguró que la prioridad será estabilizar el sistema antes de abrir otro debate político. “Nos vamos a ocupar de la salud. Queremos sacar este discurso del escenario político, de la confrontación política y de verdad entregarle solución a los colombianos”, concluyó en entrevista con el medio ya citado. Lea también: Restrepo respaldó llamado para frenar adjudicaciones de Invías y dice que “son 10 de obra y 6 de interventoría” Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: