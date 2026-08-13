Nuevo sismo de magnitud 4,2 sacude Chocó: es el más fuerte desde el terremoto del lunes

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó el nuevo movimiento sísmico a las 9:42 a. m. de este jueves 13 de agosto, con magnitud 4,2 y una profundidad de 95 kilómetros. El epicentro volvió a ubicarse en San José del Palmar, Chocó, municipio cercano a la zona donde se registró el fuerte terremoto del pasado lunes 10 de agosto, que tuvo una magnitud de 7,4.
El nuevo temblor es, hasta ahora, el de mayor magnitud registrado desde el terremoto del lunes, mientras continúan las labores de búsqueda, atención a las víctimas y evaluación de los daños en Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y otras zonas afectadas.
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El SGC pidió a las personas que hayan sentido este movimiento reportarlo a través de la plataforma Sismo Sentido, para contribuir al registro de la percepción del evento en diferentes lugares del país.