Nuevo sismo de magnitud 4,2 sacude Chocó: es el más fuerte desde el terremoto del lunes

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó el nuevo movimiento sísmico a las 9:42 a. m. de este jueves 13 de agosto, con magnitud 4,2 y una profundidad de 95 kilómetros. El epicentro volvió a ubicarse en San José del Palmar, Chocó, municipio cercano a la zona donde se registró el fuerte terremoto del pasado lunes 10 de agosto, que tuvo una magnitud de 7,4. El nuevo temblor es, hasta ahora, el de mayor magnitud registrado desde el terremoto del lunes, mientras continúan las labores de búsqueda, atención a las víctimas y evaluación de los daños en Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y otras zonas afectadas. Entérese: Terremoto en Colombia: ya son 265 muertos, más de 3.000 heridos y 496 desaparecidos El SGC pidió a las personas que hayan sentido este movimiento reportarlo a través de la plataforma Sismo Sentido, para contribuir al registro de la percepción del evento en diferentes lugares del país.

En Quibdó, el nuevo sismo provocó la evacuación preventiva de personas del Hospital San Francisco de Asís. En videos registrados por EL COLOMBIANO se observa a pacientes y otras personas saliendo de las instalaciones tras sentir el movimiento telúrico. Le puede interesar: ¡Ya no hay desaparecidos! Chocó cierra fase de búsqueda tras encontrar con vida a las últimas personas que faltaban

Este Hospital, es el principal centro público de mediana complejidad del Chocó y uno de los puntos de referencia para la atención de pacientes remitidos desde otros municipios del departamento. La emergencia provocada por el terremoto llevó al centro asistencial a operar por encima de su capacidad, con una sobreocupación superior al 245 %, además de un llamado urgente para recibir medicamentos e insumos médicos. Conozca: Satena lleva ayudas a Quibdó, Buenaventura, Nuquí y Condoto tras el sismo: así puede donar El movimiento también fue sentido en Neiva, donde los protocolos de seguridad llevaron a evacuar preventivamente el edificio de la Gobernación del Huila. La evacuación ocurrió mientras funcionarios adelantaban un evento relacionado con la entrega de ayudas humanitarias para las familias afectadas por el terremoto en Chocó.

La plazoleta de Banderas fue utilizada como punto de encuentro durante la salida del personal. La nueva sacudida también tuvo repercusiones en las labores de emergencia en Cali, donde los equipos que permanecen trabajando en estructuras afectadas debieron detener temporalmente las operaciones de rescate como medida de precaución.

En la capital del Valle continúan las operaciones de búsqueda de personas que podrían permanecer bajo los escombros tras el terremoto del 10 de agosto. El balance nacional deja hasta ahora 265 personas fallecidas, 3.494 heridas y 496 desaparecidas, además de más de 53.816 afectados. Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen aún en alerta roja. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: Chocó nos necesita: no hay nevera para almacenar sangre en el hospital que atiende a heridos del terremoto

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