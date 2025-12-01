Revelan grave situación humanitaria que se vive Argelia, Cauca, por cuenta de las disidencias: niños ya no pueden ir al colegio

Hay una grave situación humanitaria que se vive en Argelia, al sur del Cauca, tras casi una semana de presiones, desplazamientos forzados y confinamientos impuestos por el frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc.
La alerta fue emitida por la Cooperativa Ecomun Multiactiva Agroforestal Santa Clara, que documentó los hechos y pidió la intervención urgente del Gobierno Nacional y de los organismos humanitarios.
Según la denuncia, desde el pasado 26 de noviembre las comunidades de la vereda La Hacienda y de sectores cercanos al corregimiento de El Plateado fueron obligadas por el grupo armado ilegal a movilizarse hacia el sector de El Filo con el objetivo de presionar la salida de la Fuerza Pública.