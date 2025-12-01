El sector automotor acelera: sumó 224.070 carros vendidos en 2025 y creció 27,6%

El sector automotor colombiano cierra noviembre con un balance positivo y con signos claros de transformación. Además de crecer en el acumulado del año, el mercado muestra un salto en vehículos eléctricos e híbridos y mantiene a la motocicleta como el volumen dominante en el país. De acuerdo con un nuevo informe de la Cámara de la Industria Automotriz realizado por Fenalco y la Andi, entre enero y noviembre de 2025 se han matriculado 224.070 vehículos nuevos (acumulado) y en noviembre se registraron 23.791 unidades. El acumulado representa un crecimiento del 27,6% frente al mismo periodo de 2024.
“El balance general muestra un sector en expansión, con consumidores más activos, un portafolio más diverso y un entorno comercial que continúa recuperando dinamismo. Todo indica que 2025 cerrará como uno de los años más prometedores para el sector en Colombia”, señaló el informe.
