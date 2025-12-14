“Soy una voz diferente, no estoy en el ‘Petroverso’”: Juan Sebastián Gómez

El nombre de Juan Sebastián Gómez saltó a la palestra pública nacional luego de que la coalición del Nuevo Liberalismo, MIRA y Dignidad & Compromiso lo eligió como cabeza de lista, por encima de nombres como Jorge Robledo o Jennifer Pedraza. Si bien sonaron también nombres como Alejandro Gaviria o Mauricio Gaona, al final el caldense fue el ungido. En diálogo con EL COLOMBIANO, reconoce su bajo nivel de reconocimiento, pero apuesta a construir visibilidad desde su trayectoria alternativa: barrismo social, gestión cultural y logros legislativos. Explica además que su valor diferencial es tender puentes en una coalición diversa, mantenerse en independencia frente al Gobierno Petro y consolidar votos desde la militancia y las regiones.

Hubo mucho ruido alrededor de su nominación como cabeza de lista. Primero se habló de Alejandro Gaviria, luego del jurista Mauricio Gaona y después de la representante Jennifer Pedraza. ¿Qué llevó a que al final fuera usted el ungido?

“La gente cree que hubo una gran disputa, pero no. El Nuevo Liberalismo en una etapa inicial trató de buscar alguien de afuera para reforzar la lista. Por eso pasó lo de Gaviria y se generó discusión por haber estado en el gabinete Petro. Por eso, Juan Manuel Galán hizo ese anuncio de buscar a Gaona. Pero en una de las reuniones Jorge Robledo planteó sobre la mesa que también se debería buscar a alguien de adentro. Allí sobresalieron nombres como los de Jennifer Pedraza, pero también gente más cercana a Galán, como Julia Miranda y yo”.

¿Quién le propuso ser cabeza de lista? ¿Juan Manuel Galán?

“Sí, claro. Sabía que iba a ser difícil, que saldrían a decir lo de Alejandro Gaviria y que sonó Gaona, frente a mí, que no tengo el mismo reconocimiento y eso lo acepto con mucha tranquilidad”.

¿Qué análisis hizo del ruido alrededor de los nombres de Alejandro Gaviria, Mauricio Gaona y luego Jennifer Pedraza?

Usted reconoce que no tiene la visibilidad ni reconocimiento de otros aspirantes. ¿Cómo hacer para ser el gran jalonador de votos de la lista?

“Hay dos estrategias: una interna y una externa. La interna es recoger la militancia del Nuevo Liberalismo. La externa viene siendo un trabajo de reconocimiento, porque persiste la misma pregunta de ‘¿este quién es? A este no lo conoce nadie’. Para la gente que hace política desde las regiones es mucho más difícil. Esta es una voz diferente, que no está metida en el “Petroverso”.Otro tema está muy relacionado con mis causas, mi ADN. Yo vengo de las barras de fútbol. Yo formé mi propia barra en el Once Caldas. Yo soy gestor cultural, también soy abogado. Yo creé el festival de rock de Manizales que se llama el Grita Rock. En materia legislativa he radicado dos veces el proyecto de barrismo social y otro sobre no más cultura mafiosa, para hacer frente a la exposición de imágenes de Pablo Escobar, Popeye y demás. Mi mayor logro legislativo es haber sacado adelante una ley muy importante que es la que creó el banco de perfiles genéticos, es decir, el banco de ADN”.

¿Dentro de la coalición cuál es su factor diferencial? ¿Qué llevó a que usted fuera el ungido?

“Desde que empecé mi primera campaña política hace 20 años, mi lema fue ‘por el derecho a la diferencia’ y soy una persona que trabaja todo el tiempo entre diferentes. Para mí es muy fácil, es muy natural llegar a consensos”.

¿Qué le responde a críticos que no ven con buenos ojos la alianza y alertan por marcadas diferencias entre el Nuevo Liberalismo y MIRA, por ejemplo?

¿Cuál es su meta como cabeza de lista frente a los votos?

“Yo quiero ser la votación más alta del Nuevo Liberalismo para que la gente de mi partido pueda estar tranquila. Sé que no es un tema fácil cuando se compite, por ejemplo, con Jorge Robledo, que es el varón electoral de la coalición. El gran reto, desde la admiración, es igualar o superar a Robledo.Ya como coalición, la meta es tratar de llegar a 1’500.000 votos, que creemos que es posible, pero no bajar de 1’100.000 para tener ocho curules en el Senado”.

¿Cómo hacer para que esta coalición no sea coyuntural y pueda trascender en el tiempo?

¿Qué implica tener en la lista a personajes como el narrador deportivo Javier Fernández?

“Hasta donde supe, él retiró su solicitud hace poco y ya no está avalado por el Nuevo Liberalismo. A mí me parece un personaje importante. Él puede trabajar por el deporte”.

¿Qué evaluación hace del Gobierno de Gustavo Petro a solo meses de dejar el poder?

“Yo no voté por Gustavo Petro, pero esperaba que su Gobierno hiciera cambios que necesita el país. Hace cuatro años decíamos que había que reformar el sistema de salud, pero hoy lo que tenemos es algo peor. Estábamos hablando de que el Estado debía llegar a todos los territorios. Ahora el problema no es que el Estado llegue a todos los territorios, sino que debe recuperar esos territorios. Todas esas cosas han hecho que nos hayamos alejado totalmente, somos casi oposición. Lo que ha pasado ha sido una desfachatez absoluta. Por mucho menos salíamos a las calles a marchar y a caminar. Hoy nadie dice nada en las calles y el gobierno Petro y sus seguidores son cómplices silenciosos de una corruptela absoluta”.

La coalición que ustedes tienen para el Congreso no es la misma que para Presidencia. ¿Cree que puedan replicarla? ¿Cómo ve a Juan Manuel Galán en ese escenario?

“Juan Manuel quizás ha sido el candidato más convocante. Se ha sentado con César Gaviria o David Luna. Se ha sentado con muchos y los ha convocado. Pero lamento mucho la decisión de Sergio Fajardo de no ir a consulta, porque eso sí nos pone en una situación muy difícil”.

Galán hoy marca apenas el 0,4 % en las encuestas. ¿Han revisado ese factor internamente?

“Entre todos los candidatos del mismo rango eso está estático. Por eso el llamado a esos candidatos es que tienen que tomar decisiones”.

¿Cree que puedan convencer a Sergio Fajardo de que se someta a una consulta?

“Ojalá que sí. Invocamos a la grandeza de los líderes políticos de todos los partidos”.

¿En esa coalición sería un requisito ser antipetrista?