“Soy una voz diferente, no estoy en el ‘Petroverso’”: Juan Sebastián Gómez

El nombre de Juan Sebastián Gómez saltó a la palestra pública nacional luego de que la coalición del Nuevo Liberalismo, MIRA y Dignidad & Compromiso lo eligió como cabeza de lista, por encima de nombres como Jorge Robledo o Jennifer Pedraza. Si bien sonaron también nombres como Alejandro Gaviria o Mauricio Gaona, al final el caldense fue el ungido.
En diálogo con EL COLOMBIANO, reconoce su bajo nivel de reconocimiento, pero apuesta a construir visibilidad desde su trayectoria alternativa: barrismo social, gestión cultural y logros legislativos. Explica además que su valor diferencial es tender puentes en una coalición diversa, mantenerse en independencia frente al Gobierno Petro y consolidar votos desde la militancia y las regiones.