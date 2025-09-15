MinDefensa aumentó recompensas por ‘Iván Mordisco’ y ‘Marlon’, de las disidencias: hasta $5.000 millones

Desde el departamento del Cauca, que este fin de semana sufrió un nuevo ataque contra la Fuerza Pública y la población civil por parte de las disidencias de las Farc, el ministro de Defensa general (r) Pedro Sánchez anunció un aumento en la recompensa de dos de los cabecillas de este grupo ilegal que sigue sembrando el terror en el suroccidente colombiano.
Luego de un consejo extraordinario de seguridad en Popayán tras los ataques simultáneos en Corinto, Caldono, Toribío, Caloto, Miranda, Cajibío y Silvia, que dejaron un uniformado muerto, las autoridades confirmaron que detrás de esta arremetida estuvo Iván Jacob Idrobo, alias Marlon Vásquez Arenas, cabecilla del Estado Mayor Central de las disidencias en esa región y por quien ofrecen, desde ahora, una recompensa de $4.500 millones.