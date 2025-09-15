MinDefensa aumentó recompensas por ‘Iván Mordisco’ y ‘Marlon’, de las disidencias: hasta $5.000 millones

Desde el departamento del Cauca, que este fin de semana sufrió un nuevo ataque contra la Fuerza Pública y la población civil por parte de las disidencias de las Farc, el ministro de Defensa general (r) Pedro Sánchez anunció un aumento en la recompensa de dos de los cabecillas de este grupo ilegal que sigue sembrando el terror en el suroccidente colombiano. Lea aquí: Quiénes son “Cheli” y “Toro”, los supuestos narcos consentidos de alias Iván Mordisco que trafican con la mafia mexicana Luego de un consejo extraordinario de seguridad en Popayán tras los ataques simultáneos en Corinto, Caldono, Toribío, Caloto, Miranda, Cajibío y Silvia, que dejaron un uniformado muerto, las autoridades confirmaron que detrás de esta arremetida estuvo Iván Jacob Idrobo, alias Marlon Vásquez Arenas, cabecilla del Estado Mayor Central de las disidencias en esa región y por quien ofrecen, desde ahora, una recompensa de $4.500 millones.

“La recompensa por este narcocriminal, alias Marlon, que ha asesinado a tantos colombianos se sube hasta $4.500 millones. La opción más rentable que le ha ofrecido el Gobierno Nacional es desmovilizarse, como lo hizo alias Kevin, como lo hizo alias Giovanni”, sostuvo el ministro Sánchez a los medios. Siga leyendo: Liberaron a Samuel Londoño, el hijo del gerente de Licorera del Cauca El jefe de la cartera de Defensa también anunció el aumento de la recompensa por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, a $5.000 millones, que podría ser la suma más alta ofrecida por un criminal en el país.

“Por quién está detrás de todo esto, dando instrucciones de matar caucanos, desde por allá del Caquetá y el Amazonas, por alias Mordisco, la recompensa la subimos hasta $5.000 millones”, indicó el ministro. Sánchez fue enfático en afirmar que “no hay ningún lugar donde se puedan esconder estos criminales. Tarde que temprano y esperamos más temprano que tarde, los encontraremos”. Le puede interesar: Detuvieron a la alcaldesa del municipio de Cajibío, Cauca, ¿por qué? Alias Marlon es señalado como el responsable de los ataques simultáneos que se llevaron a cabo este domingo, 14 de septiembre, en los municipios de Corinto, Caldono, Toribío, Caloto, Miranda, Cajibío y Silvia, los cuales dejaron un policía muerto, el patrullero David Fabián Rodríguez Navarro, y otros cuatro más heridos.