Quiénes son “Cheli” y “Toro”, los supuestos narcos consentidos de alias Iván Mordisco que trafican con la mafia mexicana

La Inteligencia Militar está tras la pista de dos narcotraficantes que al parecer están patrocinando las acciones terroristas de las disidencias de Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”) en el occidente del país, al tiempo que conectan la cocaína que se produce en ese territorio con compradores de los carteles mexicanos.
Los militares todavía no han establecido sus identidades plenamente, pero saben que su área de operaciones está en el departamento del Cauca, que en el bajo mundo son conocidos por los alias de Toro y Cheli, y que no son mayores de 40 años.
