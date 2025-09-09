Quiénes son “Cheli” y “Toro”, los supuestos narcos consentidos de alias Iván Mordisco que trafican con la mafia mexicana

La Inteligencia Militar está tras la pista de dos narcotraficantes que al parecer están patrocinando las acciones terroristas de las disidencias de Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”) en el occidente del país, al tiempo que conectan la cocaína que se produce en ese territorio con compradores de los carteles mexicanos. Los militares todavía no han establecido sus identidades plenamente, pero saben que su área de operaciones está en el departamento del Cauca, que en el bajo mundo son conocidos por los alias de Toro y Cheli, y que no son mayores de 40 años.



Fuentes castrenses le indicaron a EL COLOMBIANO que están reuniendo evidencia sobre la manera en la que estos dos personajes, catalogados como “narcos invisibles”, estarían financiando a los frentes Carlos Patiño y Martín Villa del Estado Mayor Central de las Farc (EMC), en Cauca, Meta y Huila. “Desde jóvenes habrían ingresado al negocio de la marihuana y posteriormente al de la pasta base y clorhidrato de cocaína, así han logrado amasar fortunas, las cuales han invertido en fincas, balnearios, ganadería, apartamentos y vehículos de carga”, indicaron las fuentes este martes. Se presume que mensualmente están enviando, en promedio, 5 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, usando la ruta que pasa por el mar Caribe.

“El alijo lo estarían negociando con los carteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa. Hace poco se estableció que también habrían comenzado una ruta, con cantidades más pequeñas, para la Nueva Familia Michoacana, la cual se encuentra en un proceso de reconfiguración, y los cargamentos colombianos han comenzado a darles solvencia económica para sostener su aparato criminal en México”, añade un informe de Inteligencia.