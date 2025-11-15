“Estaba en el radar de la Selección”: Kevin Mantilla y la herida más profunda de su lesión en el DIM

El día después de que se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda, el defensa central del DIM, Kevin Mantilla, lloró. No como consecuencia del dolor, que con el tiempo y la aplicación de hielo bajó un poco, sino por la frustración que le produjo saber que esa situación lo alejaba del sueño de llegar a la Selección Colombia.
Era 13 de febrero de 2025. Una resonancia confirmó lo que Kevin supo desde que sintió en la rodilla, el dolor intenso que la noche anterior, en el partido contra Unión Magdalena, le quitó el equilibrio a su articulación y llevó a que lo sacaran en camilla de la cancha del Atanasio Girardot: sus ligamentos se rompieron y debían operarlo.
Cuando Medellín comunicó el diagnóstico, el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, llamó a Mantilla para expresarle su lamento por la lesión. “Lo que más duro me dio no fue la lesión, sino esa llamada. Yo quería tener continuidad para estar en el radar del equipo nacional y por eso regresé al país, llegué al Medellín. Entonces el profe me dijo por teléfono que sentía la lesión y que me venía haciendo seguimiento: estaba en el radar de la Selección. Por eso lloré muchísimo”, confesó el jugador de 22 años en diálogo con EL COLOMBIANO.
