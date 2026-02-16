El 92% de trabajadores en Colombia ya usa IA, pero ¿cuál es el impacto real en las empresas?

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa futura para convertirse en una herramienta cotidiana. De acuerdo con el estudio EY Work Reimagined, el 92% de los trabajadores encuestados en Colombia utiliza herramientas de IA en su trabajo y el 34% lo hace diariamente.
No obstante, su uso se concentra principalmente en tareas operativas como búsqueda de información (55%), redacción de correos electrónicos (30%) y resumen de documentos (28%). Es decir, la adopción es masiva, pero aún limitada en términos de transformación estructural.
