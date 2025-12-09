Laura Gallego, la exseñorita Antioquia del video “darle bala”, ahora busca una curul en la Cámara por su departamento

Nuevamente está en el sonajero el nombre de Laura Gallego Solís tras su aparición en videos en los que planteaba escenarios violentos relacionados con los precandidatos presidenciales Abelardo De La Espriella y Santiago Botero.

La exseñorita Antioquia del Concurso Nacional de Belleza fue protagonista del video en el que preguntaba a los precandidatos a quién “preferían darle una bala”, señalando como posibles objetivos al exalcalde de Medellín Daniel Quintero y al presidente Gustavo Petro.

Lea también: Cierre de listas a la Cámara tiene agitado el ajedrez de los partidos en Antioquia

Lejos de generar cercanía, sus declaraciones provocaron un rechazo en redes sociales, ya que se trataba de una actuación que promueve la violencia contra figuras políticas del país. La inconformidad también surgió porque ella representaba a un departamento que ha sido fuertemente golpeado por el narcotráfico y carteles de Medellín como el de Pablo Escobar, lo que dio paso a que se ganara el apodo de “Miss Bala”.