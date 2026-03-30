Tensión en campaña de De la Espriella por nombramiento de líder en el Cauca: hay debate por supuesto racismo y exclusión

Momentos de tensión y dificultad persisten en el corazón de la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, particularmente en el departamento del Cauca, donde la designación de un coordinador regional levantó ampolla, generó descontento y obligó a que la propia campaña emitiera un pronunciamiento aclarando la situación. El caso está relacionado con la designación de Andrés Nazarith como coordinador en Cauca, lo que desató malestar y desazón entre un grupo de personas que con anterioridad venía trabajando en la consolidación de la campaña en el departamento. La crisis la puso al descubierto el columnista Yohir Akerman en la Revista Cambio, quien reveló una carta firmada por 11 dirigentes regionales, quienes recordaron que por iniciativa propia y de forma espontánea desde agosto pasado sentaron las pautas para la conformación de un comité en favor de la campaña de De la Espriella.

Por ello, conformaron grupos de coordinación política, de jóvenes, mujeres, veteranos, entre otras; no obstante, los dirigentes reclamaron que, tras siete meses de trabajo, la dirección nacional de la campaña decidió designar “de manera inconsulta” a Nazarith. “El problema, según los firmantes, no fue solo el nombre. Fue lo que representaba. Lo describen como una persona polémica y desconocida en el Cauca, sin arraigo político en el departamento, sin experiencia en campañas de esa índole y sin capacidad de convocatoria”, explicó Akerman en la columna, advirtiendo que el dirigente “llegó a imponer decisiones arbitrarias, entre ellas la de intentar cambiar a los miembros del comité por amistades”. En la carta que elevaron los dirigentes a la dirección nacional se precisa que, ante el descontento por el nombramiento de Nazarith, pidieron una reunión virtual con las directivas, en la que hicieron públicos sus reparos. “La campaña nacional no hizo nada”, agregó Akerman, indicando además que durante una visita de De la Espriella y su esposa a Cali el coordinador grabó videos de estos en respaldo a su nombramiento.

“Los videos, señalan los firmantes, produjeron un rechazo expreso entre seguidores y dirigentes políticos del Cauca donde la campaña había logrado buenos números de apoyo, según las encuestas, deslegitimaron el liderazgo del comité y desconocieron el proceso a tan solo dos escasos meses de la primera vuelta”, indica la columna.

¿Campaña atribuye tensiones en Cauca a sectores del Centro Democrático?

Ante estos hechos, la campaña emitió un comunicado en el que, en primer lugar, rechazó “de manera categórica” cualquier forma de discriminación dentro de sus estructuras. En esa línea, reconoció que tras el nombramiento de Nazarith un sector del equipo manifestó estar en desacuerdo. No obstante, para la campaña, los argumentos del comité, “lejos de responder a criterios organizativos o políticos”, dejarían en evidencia “prácticas de exclusión relacionadas con su raza, origen, condición territorial y pertenecer a una minoría”. “La campaña considera inaceptable que en pleno siglo XXI persistan este tipo de conductas en espacios que deben representar a todos los colombianos: máxime en el Cauca, en donde los de siempre han causado, a partir de privilegios de casta, divisiones que no tienen sentido en pleno siglo 21. Por eso, Nazarith, que pertenece a los que nunca han dejado entrar a liderar, es nuestro coordinador en el departamento del Cauca”, explicaron.

Por otro lado, la campaña aseguró que las tensiones internas “no respondieron únicamente a diferencias operativas”, sino también a intentos de “imponer liderazgos” al margen de las directrices nacionales de la campaña. “En ese contexto, se generaron escenarios de confrontación y desinformación que derivaron en la circulación de una carta sin firmas válidas, en la que incluso se incluyeron nombres de personas que no hacían parte activa del comité o que no respaldaron dicha comunicación”. Incluso, la campaña aclaró que varios de los nombres mencionados en ese documento “continúan vinculados al proyecto”, mientras que otros se retiraron por decisiones personales o situaciones ajenas al desarrollo político del equipo. Incluso, alerta que se ha identificado que algunos de quienes promovieron la comunicación “han tomado distancia porque hacen parte del Partido Centro Democrático”. Al expresar su “respaldo pleno” a Andrés Nazarith como coordinador departamental, la campaña destacó que se trata de un abogado con formación en derecho público, oriundo de Santander de Quilichao (Cauca), proveniente de una familia campesina. “Ha construido su trayectoria desde el trabajo comunitario, el liderazgo juvenil y la experiencia en el sector productivo. Su formación académica y su recorrido en lo público y lo territorial respaldan su designación, la cual obedece exclusivamente a criterios de mérito, capacidad y compromiso con el país”, señalaron.