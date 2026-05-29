Las 10 recomendaciones de MinAmbiente para afrontar el fenómeno de El Niño

Temperaturas extremas: más de 40 grados; y grandes sequías, son algunas de las consecuencias que Colombia enfrenta y seguirá enfrentando durante varios meses por cuenta del fenómeno de El Niño. Para afrontarlo, el Ministerio de Ambiente emitió varias recomendaciones.
El impacto, explicó la entidad, podría recaer principalmente en la provisión de servicios esenciales, como acueducto y energía. Por el momento, hay 82% de probabilidad de que el fenómeno de El Niño llegue entre mayo y junio, con una permanencia estimada del 96% entre diciembre de 2026 y febrero de 2027.
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“Prepararnos es cuidar la vida. Prepararnos es actuar con responsabilidad frente a la crisis climática. Hoy enfrentamos fenómenos cada vez más intensos, prolongados y con mayores impactos sobre el agua, los ecosistemas, la salud y la seguridad alimentaria”, aseguró la ministra (e) Irene Vélez Torres.