Fiscalía imputará cargos al exsecretario de la Cancillería José A. Salazar por lío con pasaportes

Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, radicó una nueva solicitud de audiencia de imputación contra el exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, como presunto responsable de los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público.
El ente acusador adelanta una investigación porque el exfuncionario estaría involucrado en la expedición de tres resoluciones en febrero de 2024, las cuales revocaron las decisiones con las que el entonces canciller Álvaro Leyva Durán declaró desierta la licitación 01 de 2023 para la adjudicación del contrato de pasaportes por cerca de medio billón de pesos.
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De esta manera, restableció el proceso licitatorio y entregó el contrato a la única empresa postulante, en este caso Thomas Greg and Sons. La audiencia de imputación relacionada con estos y otros hechos se realizará el próximo 10 de junio.