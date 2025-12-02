Conductor de lujoso Corvette que se burló de la Policía tiene antecedentes de hurto, tráfico de armas y está en libertad condicional

Un hombre identificado como Brayan Bohórquez, quien conducía un lujoso Chevrolet Corvette C8 Stingray se convirtió en el epicentro de una controversia vial en Bogotá luego de que un video se viralizara mostrando su altercado con agentes de tránsito. Tras el bochornoso hecho se conoció que el sujeto registra un historial judicial considerable, incluyendo condenas por delitos graves y actualmente se encuentra bajo el beneficio de libertad condicional. Lea también: Una persona muere cada hora en las vías: Colombia vive su año más mortal en las carreteras Bohórquez se vio involucrado en un escándalo sucedido en el barrio La Castellana, al noroccidente de la capital colombiana. El 1 de diciembre, vecinos alertaron a la Policía sobre dos vehículos de alta gama, el Corvette de color azul menta con detalles negros y una camioneta Mercedes, estacionados irregularmente frente a un edificio residencial y una clínica.

Los ocupantes de los carros eran señalados de alterar la tranquilidad del sector con música a todo volumen y presuntos signos de ebriedad. Debido a las alertas de los vecinos, policías de tránsito llegaron para imponer dos comparendos por mal parqueo y ordenar la inmovilización del automóvil., algo que provocó la reacción agresiva de Brayan Bohórquez. “¿La multa?, se la pago mil veces”, mencionaba el hombre desafiando a los uniformados, quienes grabaron el operativo. En el video también se registró un intento de agresión física que fue frustrado por refuerzos.

Los antecedentes de Brayan Bohórquez, conductor del Chevrolet Corvette C8 Stingray

En las última horas se conoció los antecedentes del conductor vinculado al escándalo. En los registros de las autoridades aparece una persona con el mismo nombre, apellidos y cédula de quien conducía el pasado lunes el lujoso auto con varias condenas que lo dejaron privado de la libertad.

De acuerdo con el registro de antecedentes, Bohórquez fue condenado en 2017 por hurto calificado agravado y en el 2019 por tráfico de armas, receptación y tentativa de hurto. Debido a esto, el hombre estuvo en prisión intramural en la Cárcel La Modelo pero en junio de 2025 recibió libertad condicional. Lea también: ‘El Billetudo’ se quedó sin qué mostrar: le inmovilizaron su camioneta y además agredió a un agente de tránsito en Las Palmas

¿Cuánto puede costar un Chevrolet Corvette C8 Stingray?

El Corvette C8 Stingray, modelo 2023 que estuvo involucrado en el bochornoso suceso en Bogotá tiene un valor estimado en el mercado entre 570 millones a 600 millones de pesos. Sin embargo, el valor del auto en medio de esta controversia no sería el único monto económico importante, pues el concejal de Bogotá Juan David Quintero reveló que Bohórquez tiene multas por comparendos que superan un total de 4 millones de pesos.

El conductor, quien le mencionaba al uniformado que pagaría la multa “mil veces”, no es el dueño del lujoso auto, pues según el RUNT, el vehículo está a nombre de Tania Hastblady Bohórquez, presuntamente familiar del conductor. La dueña registrada no cuenta con licencia de conducción vigente. Siga leyendo: En diciembre no paran los operativos de movilidad en Medellín: ya van 252 sancionados y 97 vehículos inmovilizados Bloque de preguntas y respuestas