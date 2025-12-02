Conductor de lujoso Corvette que se burló de la Policía tiene antecedentes de hurto, tráfico de armas y está en libertad condicional

Un hombre identificado como Brayan Bohórquez, quien conducía un lujoso Chevrolet Corvette C8 Stingray se convirtió en el epicentro de una controversia vial en Bogotá luego de que un video se viralizara mostrando su altercado con agentes de tránsito.
Tras el bochornoso hecho se conoció que el sujeto registra un historial judicial considerable, incluyendo condenas por delitos graves y actualmente se encuentra bajo el beneficio de libertad condicional.
Bohórquez se vio involucrado en un escándalo sucedido en el barrio La Castellana, al noroccidente de la capital colombiana. El 1 de diciembre, vecinos alertaron a la Policía sobre dos vehículos de alta gama, el Corvette de color azul menta con detalles negros y una camioneta Mercedes, estacionados irregularmente frente a un edificio residencial y una clínica.