Tres de las víctimas de masacre en Popayán habían estado en política; ¿quiénes eran?

Más detalles se dieron conocer de la masacre ocurrida el pasado jueves 9 de abril en la vereda La Meseta, un sector ubicado en una zona rural de Popayán (Cauca). El hecho —que es materia de investigación— fue ejecutado por varios sujetos armados que se movilizaban en un convoy compuesto por dos camionetas y diversas motocicletas.
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Seis personas fueron asesinadas en el ataque y este sábado se conoció que tres de estas tenían trayectoria política en otros departamentos de Colombia. Se trata de Jesús Rafael Guzmán Villalba, Wilmer Leandro Torres Peña y Cristian Fernando Preciado Ibáñez, según información recogida por el medio digital Sucesos Cauca.