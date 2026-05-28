Volvió a llover en Medellín y en el sur del Valle de Aburrá: hay nivel rojo en quebradas y en Laureles se cayó un árbol

Pasado el mediodía de este jueves 28 de mayo, las nubes grises se ciñeron sobre el sur del Valle de Aburrá. A minutos de que inició la lluvia, el Siata registró acumulados de hasta 9 mm en el suroccidente de Medellín y en Envigado, y de hasta 4,5 mm en Caldas, La Estrella, Sabaneta e Itagüí. En el centro de Medellín los acumulados fueron menores, de aproximadamente 0,5 mm. Las autoridades esperan que las lluvias persistan durante al menos media hora más.

Las precipitaciones pusieron en alerta varias quebradas del sur del área metropolitana. Según el reporte del Siata, las quebradas con niveles de riesgo elevado están en Itagüí; la quebrada El Tablazo, en el sector El Progreso, alcanzó nivel rojo de riesgo por posible desbordamiento; la quebrada El Sesteadero, en el sector El Pesebre Ajizal del mismo municipio, se encuentra en nivel naranja.

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En Envigado, dos puntos de la quebrada La Ayurá reportan nivel rojo en el sector El Vallano y el sector Ecoparque El Salado.

En Laureles, la caída de un árbol en la calle 43 entre las carreras 74 y 75 redujo la movilidad en el sector. Se recomienda a los conductores buscar rutas alternativas. Habitantes de Itagüí también alertaron sobre caída de granizo en el municipio durante la tarde.