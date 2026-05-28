Auditorio Fundadores de Eafit, la sala cultural más grande del sur del Valle de Aburrá

La Orquesta Sinfónica de Eafit es una de las pocas orquestas profesionales del país que tiene una sede propia en la que realiza sus temporadas, contó Susana Palacios, jefe de la Orquesta. Se refiere al Auditorio Fundadores, un escenario con capacidad para 630 asistentes, en el que casi cada viernes o sábado la orquesta repite el prodigio de la música en vivo. Sin embargo, la música sinfónica no es la única de las ofertas del auditorio. El lugar tiene una programación cultural que incluye otras manifestaciones de las artes vivas: obras de teatro, de danza y conciertos de músicas del mundo.

La programación es coordinada por Susana y por Clara Cristina Acosta, encargada de extensión cultural de Eafit. Mientras la primera lidera las temporadas de la Orquesta Sinfónica Eafit, Acosta trabaja en una franja mensual de artes vivas que incluye teatro, danza, títeres y música. Según le contaron a EL COLOMBIANO, el auditorio Fundadores es una de las pocas salas culturales del sur de Medellín con capacidad considerable, algo que le ha permitido a la universidad la realización de eventos con artistas locales, regionales, nacionales y extranjeros.

A diferencia de otros escenarios de la ciudad, el auditorio sigue la dinámica de la vida universitaria, por lo que alterna actividades académicas, grados y programación artística. En una misma semana puede albergar congresos universitarios, encuentros académicos y funciones de danza o conciertos, dice Clara Cristina. Actualmente, la Orquesta Sinfónica Eafit ocupa buena parte de la programación del auditorio. La agrupación está integrada por 50 músicos.

La agenda incluye eventos que no se realizan en el auditorio, pero que hacen parte de la vida cultural de la universidad. Por ejemplo, el cineclub que los lunes a las cinco de la tarde se reúne en el bloque 38, salón 110. La entrada es libre para cualquier persona. La programación del cineclub, como es usual en estos espacios culturales, sigue líneas de programación. Por ejemplo, antes se hizo una retrospectiva del maestro del suspenso Alfred Hitchcock. Este semestre los asistentes vieron buena parte de la filmografía de François Truffaut mientras que el próximo semestre le corresponderá el turno a las películas de Pedro Almodóvar.

En paralelo, Extensión Cultural comenzó este año un proceso para fortalecer nuevamente el teatro y la danza dentro del campus. Acosta explicó que cuando llegó al cargo encontró una programación más enfocada en conciertos musicales y decidió abrir más espacio para las artes escénicas. “Había más énfasis en conciertos de músicas del mundo y un poco el teatro y la danza habían quedado al lado”, afirmó.