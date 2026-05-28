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Auditorio Fundadores de Eafit, la sala cultural más grande del sur del Valle de Aburrá

Sede de la Orquesta Sinfónica de Eafit, el auditorio también alberga obras de teatro, danza y artes vivas.

  • Con una capacidad superior a las seiscientas personas, el auditorio Fundadores es uno de los escenarios de la vida cultural y académica de Eafit. También es la sede de su orquesta. FOTO manuel saldarriaga
    Con una capacidad superior a las seiscientas personas, el auditorio Fundadores es uno de los escenarios de la vida cultural y académica de Eafit. También es la sede de su orquesta. FOTO manuel saldarriaga
  • Susana Palacios y Clara Cristina Acosta son las responsables de la programación cultural de Eafit. FOTO manuel saldarriaga
    Susana Palacios y Clara Cristina Acosta son las responsables de la programación cultural de Eafit. FOTO manuel saldarriaga
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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hace 48 minutos
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La Orquesta Sinfónica de Eafit es una de las pocas orquestas profesionales del país que tiene una sede propia en la que realiza sus temporadas, contó Susana Palacios, jefe de la Orquesta. Se refiere al Auditorio Fundadores, un escenario con capacidad para 630 asistentes, en el que casi cada viernes o sábado la orquesta repite el prodigio de la música en vivo. Sin embargo, la música sinfónica no es la única de las ofertas del auditorio. El lugar tiene una programación cultural que incluye otras manifestaciones de las artes vivas: obras de teatro, de danza y conciertos de músicas del mundo.

La programación es coordinada por Susana y por Clara Cristina Acosta, encargada de extensión cultural de Eafit. Mientras la primera lidera las temporadas de la Orquesta Sinfónica Eafit, Acosta trabaja en una franja mensual de artes vivas que incluye teatro, danza, títeres y música. Según le contaron a EL COLOMBIANO, el auditorio Fundadores es una de las pocas salas culturales del sur de Medellín con capacidad considerable, algo que le ha permitido a la universidad la realización de eventos con artistas locales, regionales, nacionales y extranjeros.

A diferencia de otros escenarios de la ciudad, el auditorio sigue la dinámica de la vida universitaria, por lo que alterna actividades académicas, grados y programación artística. En una misma semana puede albergar congresos universitarios, encuentros académicos y funciones de danza o conciertos, dice Clara Cristina. Actualmente, la Orquesta Sinfónica Eafit ocupa buena parte de la programación del auditorio. La agrupación está integrada por 50 músicos.

La agenda incluye eventos que no se realizan en el auditorio, pero que hacen parte de la vida cultural de la universidad. Por ejemplo, el cineclub que los lunes a las cinco de la tarde se reúne en el bloque 38, salón 110. La entrada es libre para cualquier persona. La programación del cineclub, como es usual en estos espacios culturales, sigue líneas de programación. Por ejemplo, antes se hizo una retrospectiva del maestro del suspenso Alfred Hitchcock. Este semestre los asistentes vieron buena parte de la filmografía de François Truffaut mientras que el próximo semestre le corresponderá el turno a las películas de Pedro Almodóvar.

En paralelo, Extensión Cultural comenzó este año un proceso para fortalecer nuevamente el teatro y la danza dentro del campus. Acosta explicó que cuando llegó al cargo encontró una programación más enfocada en conciertos musicales y decidió abrir más espacio para las artes escénicas. “Había más énfasis en conciertos de músicas del mundo y un poco el teatro y la danza habían quedado al lado”, afirmó.

Susana Palacios y Clara Cristina Acosta son las responsables de la programación cultural de Eafit. FOTO manuel saldarriaga
Susana Palacios y Clara Cristina Acosta son las responsables de la programación cultural de Eafit. FOTO manuel saldarriaga

La franja de artes vivas se realiza una vez al mes, generalmente miércoles o jueves en la tarde. La idea inicial ha sido trabajar primero con grupos locales mientras el público vuelve a reconocer el auditorio como un espacio para teatro y danza. La programación comenzó el 26 de marzo con Primer amor, del Teatro Matacandelas, en el marco del Día Internacional del Teatro. Según Acosta, el grupo no se presentaba en el auditorio desde hacía más de una década.

Luego se presentó Zona Suspendida, colectivo de danza contemporánea, con la obra Ensayo. En mayo estuvo la agrupación Teatriados con Viernes Santo, la última parte de la trilogía Me mato el 24. Para agosto está prevista la presentación de Margarita Siempre Viva, dentro de la franja de músicas del mundo, además de actividades en alianza con un grupo de Cali que participó en el Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá.

Uno de los temas centrales de la programación cultural de Eafit es la formación de públicos, dice Palacios. La universidad mantiene una política de boletería subsidiada para estudiantes, quienes pueden asistir a conciertos de la orquesta pagando 10.000 pesos. Las entradas generales oscilan entre 30.000 y 50.000 pesos y algunas actividades son gratuitas. “Siendo estudiante, 30.000 pesos es muchísimo”, dijo Palacios al explicar por qué decidieron reducir el costo de las boletas para ese público.

Según datos entregados por el área cultural, en varios conciertos entre 150 y 200 asistentes ingresan con descuentos estudiantiles. Los registros de boletería muestran además presencia de público proveniente de Envigado, Rionegro, El Retiro, Itagüí y Sabaneta.

Las actividades de teatro y danza organizadas desde Extensión Cultural son gratuitas. Acosta destacó que la obra Viernes Santo reunió cerca de 500 personas un miércoles en la noche. “Eso es un buen indicador para teatro”, afirmó.

Las responsables culturales también destacaron el papel del campus como espacio de permanencia para los asistentes. Además de los auditorios y salas, el público puede recorrer librerías, cafés, exposiciones y zonas verdes antes o después de cada evento. “Siempre está pasando algo dentro de la universidad”, concluyó Acosta.

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