Tribunal admite demanda que busca frenar la posesión de Abelardo en Cali

Cuando apenas faltan tres días para la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, en Cali, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda que cuestiona el traslado de la sede del Congreso a la capital del Valle del Cauca y ordenó a varias autoridades entregar información urgente antes de decidir si decreta una medida cautelar.
Se trata de una acción popular presentada por el ciudadano David Fernando Cano, quien considera que el cambio de sede podría vulnerar derechos e intereses colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la transparencia, la legalidad del gasto y la seguridad pública.
“Las autoridades accionadas amenazan dichos derechos colectivos al ejecutar o permitir la ejecución del traslado de sede del Congreso para la posesión presidencial en Cali sin que exista información pública, completa, verificable y certificada sobre el acuerdo formal entre cámaras, costos, seguridad, logística, gestión del riesgo y soporte presupuestal”, sostiene el demandante.