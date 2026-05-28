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Admiten demanda contra nombramiento de Juan Carlos Florián en consulado de Bruselas

Se cuestiona que el exministro no presentó ni aprobó el examen de ingreso a la carrera diplomática y consular; tampoco habría superado la entrevista requerida para ingresar al servicio exterior.

  • Exministro Juan Carlos Florián, segundo secretario de relaciones exteriores adscrito al consulado general de Colombia en Bruselas, Bélgica. Foto: Colprensa
    Exministro Juan Carlos Florián, segundo secretario de relaciones exteriores adscrito al consulado general de Colombia en Bruselas, Bélgica. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 4 horas
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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una demanda contra el nombramiento de Juan Carlos Florián como segundo secretario de Relaciones Exteriores en el Consulado General de Colombia en Bruselas, Bélgica.

La acción judicial fue presentada por la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo), que sostiene que el nombramiento vulneraría los principios de la carrera diplomática y consular. Según la demanda, existen al menos 25 situaciones que, a juicio del gremio, evidencian presuntas irregularidades en la designación.

Entre los argumentos expuestos, Asodiplo señala que Florián no presentó ni aprobó el examen de ingreso a la carrera diplomática y consular; tampoco habría superado la entrevista requerida para ingresar al servicio exterior ni cursado la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo.

“La demanda sostiene que el señor Juan Carlos Florián Silva no presentó ni superó el examen de ingreso a la carrera diplomática y consular, ni adelantó el curso de formación de la Academia Diplomática”, señala el documento.

Además, el recurso asegura que Florián tampoco fue nombrado en periodo de prueba como tercer secretario de relaciones exteriores, paso que hace parte del proceso ordinario dentro de la carrera diplomática.

El nombramiento de Florián se produjo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, el pasado 31 de enero. El presidente Gustavo Petro lo designó mediante el Decreto 0117 de 2026, firmado también por la canciller Rosa Villavicencio.

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En el decreto se argumenta que la normativa permite nombrar provisionalmente a personas que no pertenecen a la carrera diplomática cuando no sea posible proveer esos cargos con funcionarios escalafonados dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Puede leer: Florián, de nuevo, defendió su identidad de género: “Hablo en femenino porque soy persona y marica”, en foro en Lima

La designación generó múltiples críticas. El representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, cuestionó el nombramiento y aseguró que se habría desconocido la carrera diplomática.

“Antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías, el cercano y pésimo Juan Carlos Florián, exministro de la Igualdad, fue nombrado por Petro como Segundo Secretario de Relaciones Exteriores en el consulado de Bruselas, Bélgica, violando la carrera diplomática”, escribió Florián.

El ahora diplomático había salido previamente del Ministerio de la Igualdad en medio de cuestionamientos y polémicas relacionadas con la ejecución de programas de esa cartera.

La Cancillería ya fue notificada de la admisión de la demanda y en los próximos días podrá presentar su posición dentro del proceso que ahora deberá estudiar el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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