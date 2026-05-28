Admiten demanda contra nombramiento de Juan Carlos Florián en consulado de Bruselas

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una demanda contra el nombramiento de Juan Carlos Florián como segundo secretario de Relaciones Exteriores en el Consulado General de Colombia en Bruselas, Bélgica.
La acción judicial fue presentada por la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo), que sostiene que el nombramiento vulneraría los principios de la carrera diplomática y consular. Según la demanda, existen al menos 25 situaciones que, a juicio del gremio, evidencian presuntas irregularidades en la designación.
Entre los argumentos expuestos, Asodiplo señala que Florián no presentó ni aprobó el examen de ingreso a la carrera diplomática y consular; tampoco habría superado la entrevista requerida para ingresar al servicio exterior ni cursado la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo.