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Hombre fue drogado en un bar de Bogotá y le robaron más de 50 millones de pesos: esto se sabe

El caso ocurrió en la Zona T y las autoridades revisan cámaras de seguridad para identificar a las responsables. La familia pide más presencia de las autoridades, pues dicen que no saben nada.

  • La víctima perdió la memoria tras conversar con dos desconocidas durante una noche de rumba. FOTO: EL COLOMBIANO.
    La víctima perdió la memoria tras conversar con dos desconocidas durante una noche de rumba. FOTO: EL COLOMBIANO.
El Colombiano
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hace 7 horas
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Lo que comenzó como una salida nocturna en uno de los sectores más concurridos de rumba en Bogotá terminó en un millonario robo que ahora es viral en redes sociales. Un joven habría sido víctima de hurto mediante el uso de sustancias químicas luego de compartir con dos mujeres en un establecimiento de la Zona T, en el norte de la capital.

El caso ocurrió durante la madrugada del 18 de mayo. Según el relato entregado por la familia, el hombre se encontraba en un bar de la calle 83 cuando fue abordado por dos desconocidas.

La conversación entre ellos habría sido breve. Después de ese momento, la víctima perdió la capacidad de recordar lo sucedido.

Horas más tarde apareció en su apartamento, ubicado en el sector de Marly, en Chapinero. De acuerdo con la denuncia, las mujeres habrían ingresado con él al edificio sin despertar sospechas y permanecieron dentro de la vivienda el tiempo suficiente para llevarse objetos de valor, dispositivos electrónicos y pertenencias personales.

Pero el robo no terminó ahí. Según los familiares, las presuntas responsables también utilizaron las tarjetas bancarias del joven para realizar compras y movimientos financieros posteriores al ingreso al apartamento. El monto de las pérdidas superaría los 50 millones de pesos, entre dinero retirado, transacciones y elementos hurtados.

“Los ladrones entraron e hicieron sustracción de elementos materiales del apartamento. Salieron normal con los elementos en maleta”, explicó la mamá de la víctima en entrevista con CityTV.

Ella misma aseguró que la familia ha tenido que adelantar por cuenta propia parte de la recolección de pruebas, incluyendo la búsqueda de grabaciones de cámaras de seguridad que permitan identificar a las mujeres involucradas.

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La mujer también cuestionó la respuesta institucional tras la denuncia. Según afirmó, hasta ahora no han recibido información clara sobre el avance del caso ni sobre posibles líneas de investigación por parte de la Fiscalía o de la Policía.

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No sabemos si la investigación está en curso, si alguien nos puede ayudar para esclarecer los hechos y que esto se visibilice y no le suceda a nadie más”, enfatizó la madre del joven.

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