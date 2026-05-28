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Registrador Penagos exige a los partidos políticos respetar los resultados electorales: “No puede ser causa de agresiones”

A pocos días de que se abran las urnas para las elecciones a la presidencia, el registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que todas las fuerzas políticas del país cuentan con plenas garantías para la jornada democrática.

  • Frente al clima de polarización que rodea la actual contienda electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil fijó una postura contundente frente a la madurez democrática que espera del país el próximo domingo. FOTO: Registraduría Nacional y Juan Antonio Sánchez
    Frente al clima de polarización que rodea la actual contienda electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil fijó una postura contundente frente a la madurez democrática que espera del país el próximo domingo. FOTO: Registraduría Nacional y Juan Antonio Sánchez
  • El jefe del organismo, Hernán Penagos, hizo una invitación enfática a todas las campañas políticas para que respeten los resultados oficiales. FOTO: Colprensa
    El jefe del organismo, Hernán Penagos, hizo una invitación enfática a todas las campañas políticas para que respeten los resultados oficiales. FOTO: Colprensa
  • Un total de 41.421.973 ciudadanos están habilitados para participar en las elecciones presidenciales de Colombia, de los cuales 1.400.000 se encuentran en el exterior y algunos ya votaron. FOTO: Archivo El Colombiano
    Un total de 41.421.973 ciudadanos están habilitados para participar en las elecciones presidenciales de Colombia, de los cuales 1.400.000 se encuentran en el exterior y algunos ya votaron. FOTO: Archivo El Colombiano
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hace 2 horas
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El registrador nacional, Hernán Penagos, le pidió contundentemente a todos los sectores políticos del país que reconozcan y acaten de forma pacífica los datos oficiales que se emitan al cierre de las urnas de las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo.

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El funcionario enfatizó este jueves 28 de mayo que la totalidad de las organizaciones en competencia han dispuesto de plenas garantías, tanto técnicas como operativas, para el desarrollo de las votaciones, que serán las segundas del año electoral.

El jefe del organismo, Hernán Penagos, hizo una invitación enfática a todas las campañas políticas para que respeten los resultados oficiales. FOTO: Colprensa
El jefe del organismo, Hernán Penagos, hizo una invitación enfática a todas las campañas políticas para que respeten los resultados oficiales. FOTO: Colprensa

Durante su intervención en el Gran Encuentro de la Paz Electoral, Penagos remarcó la importancia de la madurez política al momento de procesar los desenlaces en las urnas, por lo que envió un mensaje al país e hizo un llamado a la tranquilidad y el respeto.

“Espero y aspiro a que todas las organizaciones políticas respeten los resultados. Hay que tener grandeza, hay que tener humildad en la victoria y grandeza en la derrota y entre todos tenemos que llamar a una nación tan grande como esta a que se entienda que votar y elegir es muy importante, pero no merece ni puede ser causa de agresiones, para que la ciudadanía se agreda o se destruya”, afirmó.

Por su parte, el procurador general, Gregorio Eljach, se sumó a la postura institucional y solicitó la legitimación del proceso, ya que, según él, desde las entidades se viene haciendo un proceso electoral “limpio y transparente”.

“Con tolerancia frente a sectores recalcitrantes que insisten en atacar a las instituciones y que, si nosotros no salimos a defenderlas, serán los primeros en ir a la Plaza de Bolívar a chillar porque la democracia se acabó”, expresó.

Y agregó que “hay una cosa que le encargo a cada uno de los que están aquí, y que es un deber ético, moral y constitucional: vamos a hacer que se respeten los resultados, sean cuales sean, que señalen los colombianos el domingo”, manifestó Eljach.

La polémica sobre los bolígrafos de votación

El registrador Penagos también desestimó de manera explícita los cuestionamientos formulados en días previos por el presidente de la República, Gustavo Petro, quien sugirió a los ciudadanos asistir a los puestos de votación con sus propios implementos de escritura.

“No es obligación marcar con el lapicero que suministra la Registraduría; no obstante, la Registraduría tiene lapiceros en todas las mesas de votación y les puedo asegurar que esos lapiceros no hacen magia. Se les hicieron pruebas técnicas, se revisó cuál era el componente de la tinta”, detalló el jefe del organismo electoral.

Un total de 41.421.973 ciudadanos están habilitados para participar en las elecciones presidenciales de Colombia, de los cuales 1.400.000 se encuentran en el exterior y algunos ya votaron. FOTO: Archivo El Colombiano
Un total de 41.421.973 ciudadanos están habilitados para participar en las elecciones presidenciales de Colombia, de los cuales 1.400.000 se encuentran en el exterior y algunos ya votaron. FOTO: Archivo El Colombiano

Además, Penagos señaló que la Registraduría avanza en un plan de integridad electoral “inédito en América”, con medidas para blindar el proceso y generar confianza entre los colombianos. Se trata del código fuente, el cual reveló que su custodia será entregada al procurador general como garantía adicional de transparencia.

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“Se congelará el código fuente de los softwares para que haya absoluta certeza de que no ha sido manipulado y funciona de manera adecuada”, concluyó el registrador, agregando que “no hay país en la región” que anuncie más rápido los resultados que Colombia.

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