Procurador anuncia indagación contra ministros y funcionarios por presunta participación en política

El procurador general Gregorio Eljach anunció que el Ministerio Público inició una indagación contra 6 ministros del gobierno de Gustavo Petro. En total, serían 142 funcionarios indagados por presunta participación indebida en política.
“Hay seis nombres de ministros (...) y hay una que está lista incluso para pliego de cargos”, dijo a los medios de comunicación”. Sin embargo, Eljach no dio los nombres de los funcionarios.
Eljach también se refirió a la suspensión de Marta Cantillo, alcaldesa de San Onofre, Sucre, por un caso similar. Las declaraciones se dieron en el marco del “Gran Encuentro Paz Electoral”, que contó con la participación de otras figuras como el registrador nacional Hernán Penagos.