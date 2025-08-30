¿Habrá más tropas en la frontera? Petro da pasos confusos en la delicada situación de Venezuela

Nicolás Maduro tiene miedo. Esa es una conclusión fácil, luego seguir sus declaraciones públicas y decisiones en las últimas dos semanas. Entre tanto, en Estados Unidos el presidente Donald Trump aún está considerando un menú de opciones para ejecutar una operación militar en el Caribe.
Esa operación puede ser muy grande y terminar con el derrocamiento del líder del régimen, un gobierno totalitario acusado de robar las elecciones de julio del año pasado. O puede ser humo sin que nada más que operaciones de tamaño considerable contra el narcotráfico se desarrollen en el mar próximo al país petrolero.