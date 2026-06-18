Trump vuelve a respaldar a Abelardo de la Espriella y llama “marxista” a Iván Cepeda

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a intervenir en la contienda presidencial colombiana con un mensaje de apoyo explícito al candidato Abelardo de la Espriella, al que llamó con el adjetivo utilizado en su campaña “El Tigre”, y con fuertes señalamientos contra su contrincante Iván Cepeda en la recta final hacia la segunda vuelta del próximo domingo 21 de junio. El pronunciamiento se realizó por medio de la red social Truth Social, donde Trump retomó su respaldo al aspirante colombiano y lo presentó como un dirigente con cualidades de liderazgo y afinidad política. Entérese: Bernie Moreno sobre la detención de Beto Coral en Miami: “¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia!” “El candidato presidencial colombiano, “El Tigre”, Abelardo de la Espriella, es un líder inteligente, fuerte y duro, que lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, tal como yo lo hago por los Estados Unidos de América”, escribió el mandatario estadounidense.

En su mensaje, Trump proyectó además lo que, a su juicio, sería una eventual administración de De la Espriella en Colombia, destacando prioridades en materia económica y de seguridad. “Como presidente, Abelardo tendrá un éxito tremendo al liderar a Colombia para hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir con dureza el crimen y las drogas, ¡y restaurar la LEY Y EL ORDEN!”, señaló. Pero no solo demostró su apoyo al candidato de derecha, si no que hizo referencia a una disputa ideológica, Trump aseguró que “El Tigre” compite contra “un marxista de izquierda radical” en la segunda vuelta y advirtió que el resultado será determinante para la relación bilateral entre ambos países. Lea más: Trump envió nuevo mensaje de apoyo a De la Espriella: “Como presidente, tendrá un éxito rotundo al liderar a Colombia” “Abelardo se postula contra un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta el domingo 21 de junio; los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos que, si Abelardo gana, y debido a su competencia y amor por su país, contará con todo el apoyo y la fuerza de los Estados Unidos detrás de él”, afirmó. En el cierre de su publicación, Trump formalizó su respaldo político al candidato colombiano e invitó a los ciudadanos colombianos a votar por él. “Debido a sus tremendos logros en la vida, y su apoyo político hacia mí, es mi honor darle a Abelardo mi completo y total respaldo. Salgan y voten por ‘El Tigre’ Abelardo de la Espriella – él no le fallará a la maravillosa gente de Colombia”, concluyó.

No es la primera vez que Trump interviene públicamente en favor del aspirante Abelardo De la Espriella. El pasado 2 de junio, tras el triunfo de la primera vuelta presidencial, el mandatario estadounidense le hizo un reconocimiento: “¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, el Tigre, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas! Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América”, afirmó. Siga leyendo: Más de 8.500 testigos vigilan las elecciones en el exterior: esta es la fecha límite para postularse en Colombia

Preguntas frecuentes

¿Qué dijo Donald Trump sobre Iván Cepeda? Trump calificó a Iván Cepeda como “marxista” y cuestionó su papel en el debate político y judicial relacionado con Álvaro Uribe. ¿Quién es Abelardo de la Espriella? Es un abogado colombiano que actualmente participa en la defensa del expresidente Álvaro Uribe y ha tenido una alta exposición mediática por casos de relevancia nacional. ¿Por qué Trump habló sobre política colombiana? Sus declaraciones estuvieron relacionadas con el proceso judicial de Álvaro Uribe y con las posiciones políticas que, según él, representa Iván Cepeda.