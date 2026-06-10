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Trump envió nuevo mensaje de apoyo De la Espriella: “Como presidente, tendrá un éxito rotundo al liderar a Colombia”

Al tiempo que el presidente Petro cuestionara ante la ONU la injerencia extranjera en los comicios colombianos, Trump envió un nuevo mensaje de respaldo absoluto al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

  • FOTO: Getty y Colprensa
    FOTO: Getty y Colprensa
El Colombiano
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hace 46 minutos
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El escenario político colombiano sigue calentándose para la segunda vuelta. A través de su cuenta en Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió este miércoles 10 de junio un nuevo mensaje de respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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El pronunciamiento se produjo inmediatamente después de que el actual mandatario colombiano, Gustavo Petro, criticara ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York la injerencia del mandatario estadounidense en el proceso electoral.

Y es que el mensaje emitido por el jefe de Estado norteamericano mantuvo una línea idéntica al primer apoyo que publicó tras los resultados de la primera jornada electoral del pasado domingo 21 de mayo, donde Abelardo se impuso a Cepeda, el candidato de Petro.

“¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, el Tigre, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas! Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América”, afirmó Trump en su mensaje.

La advertencia sobre la segunda vuelta

La declaración del mandatario estadounidense se alinea con la estrategia que ha utilizado previamente en la región, donde ya respaldó de forma explícita a Javier Milei en los comicios de Argentina y a Nasry Asfura en Honduras; ambos candidatos resultaron ganadores en sus respectivas contiendas.

En esta oportunidad, Trump trazó el panorama que prevé para los comicios del próximo 21 de junio, lanzando dardos directos contra la oposición que encabeza el candidato Iván Cepeda, aunque evitó nombrarlo formalmente en la publicación.

“Como presidente, Abelardo tendrá un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público! Abelardo se enfrentará a un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta el 21 de junio”, aseguró.

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