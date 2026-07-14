Timochenko ya está de regreso en Colombia, en medio de amenazas de prisión: “Firmes por la paz”

Tras conocerse que salió del país con rumbo a España, Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, tiene la obligación de comparecer este martes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para certificar su regreso a Colombia. Sin embargo, las recientes declaraciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella, han generado interrogantes sobre si el exjefe de las Farc volvería o no. Pero ya está de regreso.
Esto ocurre justamente cuando se cumple el plazo fijado por la JEP para que certifique su reingreso al país. Además, figura entre los invitados a un evento de la Contraloría programado para este martes, al que se espera que asista.