Menos burocracia, cambios al Acuerdo de Paz y empleo por mérito: las claves de la nueva alocución de De la Espriella

En su tercera alocución al país, que fue transmitida a través de su canal de YouTube, el presidente electo Abelardo de la Espriella, además de anunciar quién será la nueva ministra de Minas y Energía, también hizo otra serie de avisos que implementará tan pronto asuma la Presidencia.
En su intervención de este lunes festivo presentó la puesta en marcha del “Banco Nacional de Talentos de la Patria Milagro”, una plataforma digital de reclutamiento basada en el mérito para vincular personal a su futuro gobierno.
“Por primera vez en la historia de Colombia, un presidente electo pone en marcha, durante la transición y antes de tomar posesión, una plataforma nacional digital de reclutamiento basada exclusivamente en el mérito”, afirmó De la Espriella al presentar la iniciativa, que según explicó fue desarrollada en alianza con Magneto Empleos y la firma Marble Headhunter.
El mandatario electo aseguró que la herramienta “creará el registro de hojas de vida más grande e importante del país” mediante una plataforma con inteligencia artificial que estará activa “durante los cuatro años completos” de su mandato, y llamó a inscribirse tanto a colombianos dentro del país como en el exterior a través del sitio lapatriamilagro.co.