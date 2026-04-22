5 claves de escándalo en U. de Sucre: algunos profesores ganan hasta $93 millones al mes

Una investigación periodística y la denuncia de estudiantes destapó un presunto entramado de fraude académico al interior de la Universidad de Sucre (Unisucre), donde un grupo de docentes habría manipulado el sistema de remuneración basado en productividad para elevar sus ingresos mensuales a cifras superiores a los 90 millones de pesos mensuales.
El caso, ya en manos de la Procuraduría y la Contraloría, ha desatado una crisis institucional sin precedentes, con protestas estudiantiles y sesiones extraordinarias del Consejo Superior.
¿Cómo funciona el sistema de puntos y cómo habría sido manipulado? De acuerdo con las denuncias reveladas por el periódico El Meridiano de Córdoba, el esquema salarial en cuestión se fundamenta en el Decreto 1279 de 2002, norma que regula la asignación de salarios para docentes de universidades públicas en Colombia.
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Bajo este modelo, los profesores acumulan puntos por productividad académica —como publicaciones, investigaciones y producción intelectual—, los cuales se traducen en incrementos salariales.