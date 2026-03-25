¿Cuáles son las mejores carreras y facultades universitarias de Colombia? Revise si está la suya en el prestigioso listado de QS

Este año, el rendimiento de Colombia mejoró. Según el World University Rankings by Subject 2026 de la prestigiosa firma QS -encargada de medir los estándares de educación a nivel mundial-, la educación superior en Colombia es altamente destacable. En total, 17 universidades y 31 programas clasificaron al top 100.
Aquello es una amplia mejora con respecto al 2024, cuando clasificaron 23 programas en el top 100; y al 2025, cuando subimos a 24. Ben Sowter, vicepresidente sénior de la firma, explicó:
“El QS World University Rankings by Subject 2026 muestra que las instituciones colombianas se destacan en una amplia gama de disciplinas. Nunca antes tantas universidades del país habían figurado entre las 100 mejores. En cinco años, el número total de instituciones entre las 100 mejores casi se ha cuadruplicado, pasando de ocho en 2021 a 31 en 2026”.