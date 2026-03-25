¿Cuáles son las mejores carreras y facultades universitarias de Colombia? Revise si está la suya en el prestigioso listado de QS

Este año, el rendimiento de Colombia mejoró. Según el World University Rankings by Subject 2026 de la prestigiosa firma QS -encargada de medir los estándares de educación a nivel mundial-, la educación superior en Colombia es altamente destacable. En total, 17 universidades y 31 programas clasificaron al top 100. Aquello es una amplia mejora con respecto al 2024, cuando clasificaron 23 programas en el top 100; y al 2025, cuando subimos a 24. Ben Sowter, vicepresidente sénior de la firma, explicó: “El QS World University Rankings by Subject 2026 muestra que las instituciones colombianas se destacan en una amplia gama de disciplinas. Nunca antes tantas universidades del país habían figurado entre las 100 mejores. En cinco años, el número total de instituciones entre las 100 mejores casi se ha cuadruplicado, pasando de ocho en 2021 a 31 en 2026”.

Y es que, para 2026, de los 31 programas que entraron al ranking, 7 quedaron en el top 50. Es el mayor número de programas clasificados en toda la historia. En el top 100 hay 31 programas, y en el listado completo 170 programas académicos colombianos lograron un lugar. Aquellas estadísticas consolidaron a Colombia como el cuarto mejor país para estudiar un pregrado, detrás de Brasil, Chile y México y superando a Argentina, que suele ser potencia en el ámbito educacional.

¿Cuáles son las mejores siete carreras/pregrados de Colombia?

Según el ranking de QS, destacan: 1. Estudios sobre el Desarrollo, en la Universidad de los Andes (puesto 27). 2. Teología, Divinidad y Estudios Religiosos, en la Pontificia Universidad Javeriana (puesto 42). 3. Ingeniería de Petróleos, en la Universidad Nacional de Colombia (42). 4. Ingeniería de Petróleos, en la Universidad Industrial de Santander - UIS ( puesto 45). 5. Marketing, en la Universidad de los Andes (puesto 43). 6. Ciencias Sociales y Administración, en la Universidad de los Andes (puesto 49). 7. Derecho – Universidad de los Andes (49) Le puede interesar: ¿Quiere entrar a la universidad? Hay 31.000 cupos de Matrícula Cero para el segundo semestre de 2025 en Medellín.

¿Cuáles son las tres mejores universidades en Colombia?

Según la firma QS, tres universidades colombianas destacaron en las diferentes áreas. Estas son.

1. Universidad de Los Andes

Los Andes fue elogiada por QS. FOTO: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

La Universidad de Los Andes es la que tiene más programas en el top 100, superando incluso a la Universidad Nacional de Colombia. Sowter destacó a la institución. “La Universidad de los Andes se destaca con récords en varias disciplinas importantes, entre ellas ciencias de la computación, administración de empresas y economía. A medida que evoluciona el panorama de la educación superior a nivel mundial, las instituciones colombianas deben asegurarse de seguir centrándose en los resultados de los estudiantes y en la investigación de excelencia en áreas clave para satisfacer las demandas de los estudiantes, la industria y la sociedad en general”. Además de los programas en el top 50, Los Andes consolidó en el top 100 programas como Lenguas Modernas (77), Artes y Humanidades (80), Estudios Empresariales y de Administración (61) y Economía (80).

2. Universidad Nacional de Colombia

La Universidad Nacional de Colombia (UN) sigue destacando. FOTO: UN

La Universidad Nacional de Colombia ha peleado siempre el primer lugar, dejando en alto el nombre de la educación pública colombiana. Para este año, la institución logró que 39 de sus programas académicos aparecieran en el listado. Este año, según QS, la Universidad Nacional (UN) mejoró el nivel de 17 disciplinas, logrando que tres nuevas carreras entren en el mapa, aunque con puestos no tan altos: Estadística e Investigación de Operaciones (201–250), Ciencias de la Tierra y del Mar (201–275) e Inglés y Literatura Inglesas (251–300). Mientras que en el top 100 mantiene carreras como Lenguas Modernas (puesto 80, que es muy bueno, pero antes el programa académico estaba en un puesto más alto), Ciencias Sociales y Administración (96-100) y, muy cerca del centenar de mejores programas tiene a Sociología (101–150).

3. Pontificia Universidad Javeriana

La Javeriana fue la institución con más índice de mejora. FOTO: UNIVERSIDAD JAVERIANA.