Universidad Externado de Colombia cumplió 140 años: su legado de ideas liberales

La Universidad Externado de Colombia conmemoró este 15 de febrero sus 140 años de fundación con una jornada académica y cultural que reunió a estudiantes, docentes, egresados y directivos en su campus en Bogotá.

La Universidad Externado de Colombia fue fundada en 1886 por Nicolás Pinzón Warlosten, en un contexto de tensiones políticas que llevaron al cierre de varias instituciones educativas. Desde entonces, ha mantenido un enfoque laico y liberal en su proyecto académico.

El rector, Hernando Parra Nieto, abrió la celebración de 140 años desde el inicio de la institución con un discurso en el que recordó momentos clave de la historia institucional y destacó la vigencia de sus principios.

“La Universidad Externado de Colombia no era nada parecida a lo que es hoy, excepto en un aspecto, y en realidad el más importante: sus principios fundacionales; estaban tan vigentes entonces como ahora”, afirmó.

El rector también señaló que la institución cuenta actualmente con una oferta académica en distintos niveles y subrayó el reconocimiento alcanzado por sus egresados. Cabe recordar que, el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, se graduó como economista de aquella universidad.