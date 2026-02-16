x

Universidad Externado de Colombia cumplió 140 años: su legado de ideas liberales

La institución se ha destacado por hacer parte de varios rankings que la destacan como una de las mejores de Colombia.

  La celebración fue el fin de semana. FOTO: UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA.
    La celebración fue el fin de semana. FOTO: UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA.
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

La Universidad Externado de Colombia conmemoró este 15 de febrero sus 140 años de fundación con una jornada académica y cultural que reunió a estudiantes, docentes, egresados y directivos en su campus en Bogotá.

La Universidad Externado de Colombia fue fundada en 1886 por Nicolás Pinzón Warlosten, en un contexto de tensiones políticas que llevaron al cierre de varias instituciones educativas. Desde entonces, ha mantenido un enfoque laico y liberal en su proyecto académico.

El rector, Hernando Parra Nieto, abrió la celebración de 140 años desde el inicio de la institución con un discurso en el que recordó momentos clave de la historia institucional y destacó la vigencia de sus principios.

“La Universidad Externado de Colombia no era nada parecida a lo que es hoy, excepto en un aspecto, y en realidad el más importante: sus principios fundacionales; estaban tan vigentes entonces como ahora”, afirmó.

El rector también señaló que la institución cuenta actualmente con una oferta académica en distintos niveles y subrayó el reconocimiento alcanzado por sus egresados. Cabe recordar que, el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, se graduó como economista de aquella universidad.

“Nuestro actual Externado ofrece hoy una amplia gama de programas académicos de todos los niveles, que se ajustan con precisión a las exigencias en materia laboral e intelectual. Además, goza de gran reputación por cuenta de muchos egresados, quienes han dejado en alto el nombre de esta institución. Es por todo esto que hoy nos reunimos, en este acto de celebración, para celebrar el hecho de contar con más de 140 razones para sentirnos orgullosos”, expresó.

Durante la jornada se realizó el panel “Nuestra historia viva: 140 años de huella: la Universidad y su legado nacional”, moderado por Emilssen González de Cancino, con la participación de Alfonso Gómez Méndez y Edgardo Maya Villazón. En el espacio se abordó la influencia de la institución en la vida política y jurídica del país.

“La maravillosa sucesión de la semilla y el fruto han construido una comunidad muy sólida, ligada por entrañables vínculos de afecto, de solidaridad, de compromiso y de alegría”, afirmó González de Cancino.

Gómez Méndez sostuvo que “buena parte de la historia colombiana, desde finales del siglo XIX hasta hoy, en cierta forma se confunde con la historia del Externado y de algunos de sus protagonistas”.

Por su parte, Maya Villazón destacó el aporte de estudiantes provenientes de distintas regiones del país: “El Externado se ha nutrido de la gente de provincia... esta ha sido una militancia con los principios filosóficos, con las ideas liberales”.

La programación incluyó actividades académicas y culturales como “Gerente por un día” (FAE), “Ruta 140 años” (FAETH), el cine foro “Educación-adolescencia” de Ciencias de Datos y “Saberes que se encuentran: cocinas afrodescendientes en diálogo internacional” (FIGRI). También se organizaron recorridos por el campus y experiencias con herramientas de realidad aumentada.

En el componente cultural, se presentó el grupo Incanto Lírico, que interpretó ‘O Sole Mio’, y más tarde el grupo Palma Chonta, con música del Pacífico.

