Directivos de la U. Nacional en Medellín renuncian tras llegada a rectoría de José Ismael Peña

Un terremoto institucional sacudió este jueves a la Universidad Nacional: apenas posesionada la nueva rectoría de José Ismael Peña, el equipo directivo de la Sede Medellín dio un paso al costado de manera colectiva. En un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, los directivos señalaron que su renuncia responde a un “profundo sentido institucional” y a la necesidad de facilitar los procesos que exige la coyuntura actual. Con este movimiento, la Sede Medellín abre una nueva etapa en medio de expectativas, tensiones y desafíos. Esta dimisión en bloque incluye a parte de las máximas autoridades de ese campus, entre quienes se encuentran Mary Luz Alzate Zuluaga, vicerrectora de sede; Doris Gómez Osorio, secretaria; Luis Daniel Santana Rivas, director Académico; Álvaro Andrés Villegas Vélez, director de Investigación y extensión; Laura Agudelo Vélez, jefa de la oficina de Planeación y Desarrollo Institucional; y Juan Carlos Sierra Mondragón, director de Laboratorios.

Pese a la salida de sus cargos, el equipo enfatizó que su compromiso con la educación pública y la excelencia académica permanece intacto. “Agradecemos la oportunidad de haber contribuido junto a docentes, estudiantes, comunidad egresada, personal administrativo, equipos de apoyo y aliados estratégicos, a la construcción de un campus sustentable que pone en el centro el cuidado, el consenso y el bienestar integral de su comunidad universitaria. Sabemos que estos principios seguirán orientando el presente y el futuro de nuestra Sede”, dieron a conocer los funcionarios.

El grupo directivo destaca en la misiva los logros obtenidos durante su gestión, uno de ellos la consolidación del Plan de Acción de Sede 2025 - 2027, concebido como una hoja de ruta técnica y estratégica para el desarrollo académico, administrativo y territorial de la Sede Medellín. Ellos exaltaron que la creación de ese plan fue el resultado de un amplio ejercicio de reflexión y construcción colectiva que involucró a diversos estamentos y dependencias de la comunidad universitaria.

Renuncias en Medellín tras arribo de Peña a rectoría

Las renuncias de directivos en la capital antioqueña se da en el mismo día de la llegada a la rectoría de José Ismael Peña tras el cumplimiento de una orden judicial. El Consejo Superior de la Universidad Nacional sesionó este jueves, de manera extraordinaria, el reintegro de Peña tras el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que ordenaba, en un término de 48 horas, posesionarlo.

La decisión se tomó tras una reunión extraordinaria que duró casi tres horas. Durante el encuentro, se conoció que hubo una fuerte resistencia por parte de la mayoría de los consejeros frente al fallo judicial. Especialmente, el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, junto con los designados por la Presidencia de la República, expresaron su inconformidad con la orden del tribunal, aunque finalmente optaron por acatarla para evitar mayores repercusiones legales.

En la resolución, que fue firmada por los consejeros, se determina: “Hacer efectivo el ejercicio del cargo de rector por parte del profesor José Ismael Peña, por medio de la toma de posesión, la cual se realizará dentro del plazo establecido”. Puede leer: Petro expedirá nuevo decreto transitorio sobre el salario mínimo y cita a reunión a empresarios y sindicatos La llegada de Peña al cargo se da en medio de los enredos de casi dos años que arrastra la Universidad Nacional. En marzo de 2024 el consejo superior de ese centro universitario designó como rector a José Ismael Peña. Y fue Troya.

Dos años de enredos en la U. Nacional