Directivos de la U. Nacional en Medellín renuncian tras llegada a rectoría de José Ismael Peña

Las dimisiones se dan el mismo día de la llegada a la rectoría de José Ismael Peña en el cumplimiento de una orden judicial.

  Sede la Universidad Nacional en Medellín. Foto: Unal
    Sede la Universidad Nacional en Medellín. Foto: Unal
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Un terremoto institucional sacudió este jueves a la Universidad Nacional: apenas posesionada la nueva rectoría de José Ismael Peña, el equipo directivo de la Sede Medellín dio un paso al costado de manera colectiva.

En un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, los directivos señalaron que su renuncia responde a un “profundo sentido institucional” y a la necesidad de facilitar los procesos que exige la coyuntura actual. Con este movimiento, la Sede Medellín abre una nueva etapa en medio de expectativas, tensiones y desafíos.

Esta dimisión en bloque incluye a parte de las máximas autoridades de ese campus, entre quienes se encuentran Mary Luz Alzate Zuluaga, vicerrectora de sede; Doris Gómez Osorio, secretaria; Luis Daniel Santana Rivas, director Académico; Álvaro Andrés Villegas Vélez, director de Investigación y extensión; Laura Agudelo Vélez, jefa de la oficina de Planeación y Desarrollo Institucional; y Juan Carlos Sierra Mondragón, director de Laboratorios.

Pese a la salida de sus cargos, el equipo enfatizó que su compromiso con la educación pública y la excelencia académica permanece intacto.

“Agradecemos la oportunidad de haber contribuido junto a docentes, estudiantes, comunidad egresada, personal administrativo, equipos de apoyo y aliados estratégicos, a la construcción de un campus sustentable que pone en el centro el cuidado, el consenso y el bienestar integral de su comunidad universitaria. Sabemos que estos principios seguirán orientando el presente y el futuro de nuestra Sede”, dieron a conocer los funcionarios.

El grupo directivo destaca en la misiva los logros obtenidos durante su gestión, uno de ellos la consolidación del Plan de Acción de Sede 2025 - 2027, concebido como una hoja de ruta técnica y estratégica para el desarrollo académico, administrativo y territorial de la Sede Medellín.

Ellos exaltaron que la creación de ese plan fue el resultado de un amplio ejercicio de reflexión y construcción colectiva que involucró a diversos estamentos y dependencias de la comunidad universitaria.

Renuncias en Medellín tras arribo de Peña a rectoría

Las renuncias de directivos en la capital antioqueña se da en el mismo día de la llegada a la rectoría de José Ismael Peña tras el cumplimiento de una orden judicial.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional sesionó este jueves, de manera extraordinaria, el reintegro de Peña tras el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que ordenaba, en un término de 48 horas, posesionarlo.

La decisión se tomó tras una reunión extraordinaria que duró casi tres horas. Durante el encuentro, se conoció que hubo una fuerte resistencia por parte de la mayoría de los consejeros frente al fallo judicial.

Especialmente, el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, junto con los designados por la Presidencia de la República, expresaron su inconformidad con la orden del tribunal, aunque finalmente optaron por acatarla para evitar mayores repercusiones legales.

En la resolución, que fue firmada por los consejeros, se determina: “Hacer efectivo el ejercicio del cargo de rector por parte del profesor José Ismael Peña, por medio de la toma de posesión, la cual se realizará dentro del plazo establecido”.

Puede leer: Petro expedirá nuevo decreto transitorio sobre el salario mínimo y cita a reunión a empresarios y sindicatos

La llegada de Peña al cargo se da en medio de los enredos de casi dos años que arrastra la Universidad Nacional. En marzo de 2024 el consejo superior de ese centro universitario designó como rector a José Ismael Peña. Y fue Troya.

Dos años de enredos en la U. Nacional

En marzo de 2024 el consejo superior (CSU) designó como rector a José Ismael Peña. El presidente Gustavo Petro —que prometió que los votos de sus tres representantes (son ocho en total) serían para Leopoldo Múnera, que ganó la consulta no vinculante entre estudiantes, profesores y administrativos— puso el grito en el cielo y le ordenó a su entonces ministra de Educación no firmarle el acta de posesión.

Lo que vino después fue un paro, protestas y la intromisión del mandatario para no dejar posesionar a Peña, alegando que la Rectoría debería decidirse por elección popular de la comunidad universitaria, aun cuando el CSU era, y sigue siendo, el máximo órgano de gobierno interno y el que tiene la última palabra en eso. Así mismo, Peña se posesionó en una Notaría de Bogotá.

Vea también: “Suspender decreto del salario mínimo pone en riesgo la Constitución y poder adquisitivo de trabajadores”: Petro

En junio de ese año, tras unos cambios de integrantes, el Consejo tumbó el acto administrativo que eligió al profesor Peña. Pero no se quedó ahí: volvió a hacer otro proceso de designación que terminó ungiendo a Múnera.

El docente y abogado entró al campus de Bogotá victorioso y en un acto simbólico confirmó su promesa de llevar a cabo una “Constituyente Universitaria”: un proceso (aún en marcha) que busca, entre otras cosas, cambiar el gobierno universitario y, por consiguiente, la forma en que se elige rector.

Le puede interesar: ¿Qué pasará con quienes ya habían recibido el aumento del 23,7% por salario mínimo? Esto dice el Consejo de Estado

Desde entonces, además de incursionar en la mencionada “Constituyente”, al tiempo que el presidente Petro usaba esa palabra acompañada de “Asamblea” y “Nacional”, esa institución educativa quedó bajo la lupa del Consejo de Estado con sendas demandas de legalidad contra las elecciones de Peña y Múnera.

Sin olvidar las denuncias de escrache y persecución que denunció el exrepresentante de profesores ante el CSU, Diego Torres: el único ahí en levantar la mano para advertir que el cambio de rector saldría mal.

