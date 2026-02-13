Petro expedirá nuevo decreto transitorio sobre el salario mínimo y cita a reunión a empresarios y sindicatos

El presidente Gustavo Petro anunció que expedirá un nuevo decreto transitorio sobre el salario mínimo de 2026, mientras el Consejo de Estado adopta una decisión de fondo frente al fallo que lo suspendió. “El decreto de salario vital es ordenado por la Constitución y seguirá sus mandatos”, afirmó el mandatario, y enfatizó que el nuevo decreto seguirá los lineamientos constitucionales y mantendrá la orientación del salario vital. En contexto: Consejo de Estado suspende temporalmente aumento del 23% del salario mínimo La decisión se produce luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el Decreto 1469 de 2025, que había fijado un aumento del 23 % en el salario mínimo para 2026. Con ese ajuste, el ingreso mensual quedó en $2 millones, incluyendo el auxilio de transporte. Ahora, el Ejecutivo deberá expedir un nuevo decreto en un plazo de ocho días, con un valor transitorio mientras se emite una decisión definitiva sobre el incremento salarial.

Gobierno convocó reunión de concertación con empresarios y sindicatos

En ese contexto, el Ministerio del Trabajo convocó una nueva reunión de concertación con empresarios y sindicatos para este lunes 16 de febrero a las 10 de la mañana. “La reunión de concertación se hará a la luz de las últimas mediciones económicas y estudios que muestran la incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios en algunos productos alimenticios”, dijo el mandatario. Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, indicó que el encuentro se realizará en la sede del Ministerio y reunirá a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para discutir el decreto transitorio del salario mínimo. Puede leer: ¿Qué pasará con quienes ya habían recibido el aumento del 23,7% por salario mínimo? Esto dice el Consejo de Estado El funcionario precisó que el salario “debe ser vital y móvil, como lo establece el artículo 53 de la Constitución Nacional”, en cumplimiento del auto proferido por el Consejo de Estado.

Agregó que también se estudiará “la incidencia del alza de la tasa de interés en el empleo y en el aumento del déficit y de los precios en Colombia”. Asimismo, solicitó una “reunión de la coordinación de movimientos sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá”.

Gobierno apelará suspensión del decreto del salario mínimo

El Gobierno también interpondrá un recurso de apelación contra el fallo del Consejo de Estado. El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que el Gobierno evaluará los pasos a seguir mientras avanza el análisis jurídico del caso y se define si el incremento se mantiene en 23,7%. Relacionado: “Suspender decreto del salario mínimo pone en riesgo la Constitución y poder adquisitivo de trabajadores”: Petro

Salario mínimo 2026 cumple lo ordenado por la Constitución: Petro

En su mensaje, el presidente Petro también consideró que el decreto de salario vital ya expedido es el ordenado por la Constitución e incorpora todos los criterios económicos que exige la normatividad. De acuerdo con el mandatario, “suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la Constitución, que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario y anular la prerrogativa del gobierno y sus derechos en materia de salario”. Y planteó que “el sector empresarial deberá definir si está dispuesto a avanzar hacia un pacto social que no responda exclusivamente a sus intereses o si opta por un escenario de confrontación social y política”. Le puede interesar, en video: Salario mínimo: Petro gana con cara y con sello

