Petro expedirá nuevo decreto transitorio sobre el salario mínimo y cita a reunión a empresarios y sindicatos

El presidente Gustavo Petro anunció que expedirá un nuevo decreto transitorio sobre el salario mínimo de 2026, mientras el Consejo de Estado adopta una decisión de fondo frente al fallo que lo suspendió.
“El decreto de salario vital es ordenado por la Constitución y seguirá sus mandatos”, afirmó el mandatario, y enfatizó que el nuevo decreto seguirá los lineamientos constitucionales y mantendrá la orientación del salario vital.
En contexto: Consejo de Estado suspende temporalmente aumento del 23% del salario mínimo
La decisión se produce luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el Decreto 1469 de 2025, que había fijado un aumento del 23 % en el salario mínimo para 2026. Con ese ajuste, el ingreso mensual quedó en $2 millones, incluyendo el auxilio de transporte.
Ahora, el Ejecutivo deberá expedir un nuevo decreto en un plazo de ocho días, con un valor transitorio mientras se emite una decisión definitiva sobre el incremento salarial.