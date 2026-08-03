Sindicato de UNP denuncia que la entidad planea cientos de contrataciones a tres días del cambio de gobierno

Al próximo gobierno le tocará trabajar en la Unidad Nacional de Protección (UNP) con el personal de confianza de la administración saliente, por cuenta de un maratónico proceso de contrataciones que podría sumar unas 500 personas antes de que se posesione el próximo director.

Así lo denunció la Asociación Nacional de Empleados de la Protección (ASEP), el sindicato más antiguo de la entidad, en cabeza de su director Yesid Barragán Ríos.

El líder sindical conversó con EL COLOMBIANO en la mañana de este lunes y advirtió que “es antiético, desde el punto de vista de la función pública, que un director saliente con una ideología política opuesta le deje contratada y amarrada toda la plata de trabajadores a su sucesor”.

La queja se fundamenta en el Decreto 20 de 2026 del Departamento Administrativo de la Función Pública, que el pasado 15 de enero sentó las bases para el incremento de la nueva planta de personal de la UNP, con 6.800 cargos, de los cuales 800 son del área administrativa.

En esa lista de cupos, de acuerdo con el documento conocido por este diario, se contemplan un director y un subdirector de unidad administrativa especial, un secretario ejecutivo, 29 auxiliares administrativos, 1.200 agentes escoltas y 2.944 oficiales de protección, entre otros.

Según Barragán, los nombramientos comenzarían este martes 3 de agosto, valiéndose de contrataciones directas y en el marco de una urgencia manifiesta, a tan solo cuatro días de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

La entidad, por su parte, expuso que la medida de urgencia manifiesta estuvo justificada por una serie de bloqueos y acciones judiciales interpuestas por varios de sus funcionarios a finales de julio, que “pusieron en riesgo la continuidad del servicio. Por eso, la UNP acudió a la urgencia manifiesta, un mecanismo legal para garantizar la protección en Bogotá, Cauca y Amazonas”, informó en su momento.

Para el líder sindical, es posible que de esos 6.800 cupos, el director saliente, Augusto Rodríguez, alcance a nombrar de 300 a 500 personas valiéndose de su facultad nominadora, antes de entregarle la dirección de la UNP a su designado sucesor, Didier Blanco.

A la ASEP le preocupa la manera en la cual se harían dichos nombramientos, pues durante la jefatura de Rodríguez se eliminaron algunos requisitos importantes para la contratación.