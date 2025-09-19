UNP reconoció que no tiene suficientes carros blindados para proteger a todos los precandidatos presidenciales

La Unidad Nacional de Protección (UNP) señaló que no hay vehículos blindados para proteger “la avalancha” de solicitudes que han presentado los precandiatos presidenciales. La afirmación ocurrió después de una reunión del Comité de Revisión y Evaluación de Medidas de Protección.
“Hay una avalancha de solicitudes y la UNP tuvo que hacer un ejercicio de licitación para ubicar vehículos blindados y convencionales”, señaló Augusto Rodríguez, director de la UNP.
Lea más: Vicepresidencia admite uso indebido de camioneta de la UNP en obra privada de Francia Márquez
La reunión tuvo como centro el análisis de las condiciones actuales de seguridad y los retos logísticos que enfrentan las instituciones para garantizar la seguridad en la contienda electoral que se avecina en 2026.