Un zorro rojo se coló en un barco en Gran Bretaña y llegó al puerto de Nueva York, esta es su historia

Un zorro rojo que se había subido de “polizón” en un barco que partió desde Gran Bretaña hacia Estados Unidos fue descubierto por agentes de Aduana en el puerto de Nueva York, según informó el zoológico del Bronx, en Estados Unidos. El mamífero de unos dos años, según los cuidadores del parque, se las ingenió para montarse en un barco en Southampton, Inglaterra, y solo fue detectado a su llegada al puerto de Nueva York y Nueva Jersey, como explicó el zoológico en un mensaje difundido esta semana.

“El zoológico del Bronx colabora regularmente con las autoridades para ayudar a rescatar fauna silvestre que se trafica ilegalmente a través de puertos y aeropuertos cercanos”, comentó el parque. Aunque este no parece ser un caso de tráfico ilegal ya que el zorro se encontraba suelto y simplemente ingresó al barco en Inglaterra y nadie se dio cuenta. Todo un “polizón”. Le puede interesar: Valle de Aburrá entra en temporada de polluelos: ojo a las recomendaciones de las autoridades para no afectar nidos ni crías Los zorros rojos son uno de los mamíferos carnívoros más comunes en el mundo y se encuentran en Europa, Asia y Norteamérica, así como en partes de África. Según estudios académicos, hay decenas de miles de individuos de esa especie en el Reino Unido. Son parte del paisaje urbano desde la década de 1930, cuando la expansión urbana comenzó a invadir su hábitat.