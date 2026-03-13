Un zorro rojo se coló en un barco en Gran Bretaña y llegó al puerto de Nueva York, esta es su historia

Un zorro rojo que se había subido de “polizón” en un barco que partió desde Gran Bretaña hacia Estados Unidos fue descubierto por agentes de Aduana en el puerto de Nueva York, según informó el zoológico del Bronx, en Estados Unidos.
El mamífero de unos dos años, según los cuidadores del parque, se las ingenió para montarse en un barco en Southampton, Inglaterra, y solo fue detectado a su llegada al puerto de Nueva York y Nueva Jersey, como explicó el zoológico en un mensaje difundido esta semana.