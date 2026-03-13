Consejo de Estado ratifica salida de Jorge Carrillo de ISA; junta deberá terminar su contrato

En un nuevo capítulo de la ‘novela Carrillo’ en el sector energético de Colombia, la Sección Quinta del Consejo de Estado, bajo la ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, dejó en firme la sentencia que anula la elección de Jorge Andrés Carrillo Cardoso como presidente de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA). Con el auto fechado el 12 de marzo de 2026, el alto tribunal resolvió la solicitud de aclaración presentada por la defensa de Carrillo, ratificando que el proceso de selección estuvo viciado por una “expedición irregular” con entidad suficiente para afectar su validez. Puede leer: Adiós a medias: ¿por qué el contrato de Carrillo en ISA no ha terminado pese a fallo del Consejo de Estado?

Consejo de Estado ratifica nulidad en elección de presidente de ISA

La controversia jurídica, impulsada por los demandantes Luis Eduardo Peláez Jaramillo y Julio César Yepes Restrepo, llegó a su punto final tras la sentencia original del 26 de febrero de 2026. El tribunal determinó que existió un vicio en el trámite de elección, por lo cual se dispuso “modular los efectos de la nulidad declarada”, ordenando que la empresa retome el procedimiento de selección desde una etapa específica del 2024. Ante la solicitud de aclaración del demandado, quien cuestionaba qué pasaría con su contrato de trabajo, el Consejo de Estado fue tajante al negar la petición. El tribunal subrayó que la sentencia no ofrece motivos de duda y que no es su función responder consultas jurídicas de las partes una vez proferido el fallo. Siga leyendo: La carta con la que abogado de Jorge Carrillo busca mantenerlo en la Presidencia de ISA

El futuro del contrato laboral de Jorge Carrillo tras el fallo

Uno de los puntos clave de la decisión es la situación laboral de Carrillo. Aunque su contrato está suspendido desde el pasado 27 de febrero por decisión de la misma mayoría de la junta directiva que lo eligió, el tribunal aclaró que la justicia administrativa no tiene competencia para ordenar directamente el fin de un vínculo laboral privado. Según el documento oficial, “la terminación del contrato de trabajo del señor Jorge Andrés Carrillo Cardoso... corresponden a la entidad respectiva, en ejercicio de sus competencias legales y estatutarias”. Es decir, la junta de ISA es la responsable de terminar el contrato de trabajo de Carrillo. El fallo enfatiza que la Sección Quinta se limita a controlar la legalidad de la elección, y que cualquier decisión sobre la “validez, continuidad, terminación o eventuales efectos derivados del vínculo laboral” es responsabilidad exclusiva de ISA como entidad empleadora.

ISA deberá retomar proceso de selección con candidatos de 2024

Así las cosas, la justicia ordenó a la junta directiva de ISA que el órgano competente debe retomar el procedimiento de elección de presidente. Este proceso no empezará de cero, sino que debe basarse en el “listado aprobado en las sesiones del 23 y 24 de enero de 2024 del Comité de Talento Organizacional de ISA”. Las reglas de juego serán las del protocolo aprobado los días 5 y 11 de enero de 2024 por el mismo comité. Es importante destacar que el tribunal fue explícito al señalar que Jorge Carrillo no podrá ser considerado nuevamente. El alcance de la decisión es que el proceso continúa exclusivamente con los siete candidatos que permanecieron activos en esa fase inicial, grupo dentro del cual “no se encuentra el demandado”. Entérese: Junta directiva de ISA le suspende contrato a Jorge Carrillo y designa presidente encargado, ¿quién es?

Informe de Korn Ferry fue determinante en la descalificación