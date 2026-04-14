Uribe revela que viajó a Ecuador en medio de crisis con el gobierno Petro, ¿a qué fue?

En medio de las tensiones diplomáticas y arancelarias entre el gobierno ecuatoriano y el colombiano, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro al referirse a la situación que ambas naciones enfrentan actualmente. Además, señaló que viajó al país vecino en enero. ¿De qué se trató?
Una de las cosas importantes que mencionó Uribe es que esa zona fronteriza del lado colombiano se encuentra bajo el control del “grupo narcoterrorista Farc que impone votar por Cepeda”. Señaló que visitó recientemente Tumaco y el Putumayo, donde —según dijo— pudo constatar la situación.
En sus declaraciones, también cuestionó la respuesta del Gobierno Petro colombiano frente a la seguridad en la frontera entre ambas naciones que hoy se encuentran en medio de un ambiente político caldeado.