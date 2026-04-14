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Uribe revela que viajó a Ecuador en medio de crisis con el gobierno Petro, ¿a qué fue?

El expresidente Álvaro Uribe calificó la administración de Gustavo Petro como “permisiva con los delincuentes”, señalando que el control de grupos armados en la frontera ha forzado a Ecuador a imponer aranceles para financiar su propia seguridad.

  • El expresidente señaló que el Gobierno de Gustavo Petro ha sido “permisivo con los delincuentes”. Foto: Colprensa.
    El expresidente señaló que el Gobierno de Gustavo Petro ha sido “permisivo con los delincuentes”. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 3 horas
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En medio de las tensiones diplomáticas y arancelarias entre el gobierno ecuatoriano y el colombiano, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro al referirse a la situación que ambas naciones enfrentan actualmente. Además, señaló que viajó al país vecino en enero. ¿De qué se trató?

Una de las cosas importantes que mencionó Uribe es que esa zona fronteriza del lado colombiano se encuentra bajo el control del “grupo narcoterrorista Farc que impone votar por Cepeda”. Señaló que visitó recientemente Tumaco y el Putumayo, donde —según dijo— pudo constatar la situación.

En sus declaraciones, también cuestionó la respuesta del Gobierno Petro colombiano frente a la seguridad en la frontera entre ambas naciones que hoy se encuentran en medio de un ambiente político caldeado.

El expresidente Uribe aseguró que la administración de Petro ha sido “permisiva con los delincuentes”, lo que, en su opinión, ha obligado a Ecuador a asumir mayores costos en materia de seguridad en esa zona limítrofe.

“Entonces, el gobierno ecuatoriano ha dicho que ese arancel es para poder pagar la seguridad que le toca desarrollar allí. Ese comercio ha valido mucho dinero: puede superar los 2 mil millones de dólares al año”, dijo.

También aseguró que esto estaría afectando a comunidades locales, que ya habrían tenido que cerrar negocios por la “guerra” arancelaria que se ha desatado en las últimas semanas entre ambos países.

“Hoy en Colombia se están perdiendo muchos puestos de trabajo por ese problema. Ipiales está en hambruna, con muchos sitios cerrados”, afirmó.

Finalmente, Uribe reiteró que, bajo su criterio, el principal responsable de la crisis es el narcoterrorismo que opera en esa región.

¿A qué viajó Uribe a Ecuador?

El expresidente se refirió a su reciente paso por Ecuador y respondió a las versiones sobre una supuesta injerencia en las relaciones con ese país, en medio de la polémica por la situación en la frontera.

“Además, chismosos, Uribe estuvo en Ecuador. Yo estuve en enero, en la Universidad Espíritu Santo en Guayaquil, y ahora en un evento académico en Cuenca”, afirmó.

En esa línea, el exmandatario negó haber interferido en asuntos diplomáticos o haber sostenido contactos recientes con el jefe de Estado ecuatoriano. “Yo no interfiero en las relaciones internacionales, ni me he reunido con él, ni he hablado recientemente con él (Noboa)”, aseguró.

Las causas de la crisis arancelaria

La semana pasada, Ecuador subió del 50 % al 100 % el arancel a las importaciones provenientes de Colombia, a partir del 1 de mayo, una medida que tensa aún más las deterioradas relaciones entre ambos gobiernos.

Ecuador llamó a consultas a su embajador en Bogotá después de que el mandatario Gustavo Petro calificó de “preso político” al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, encarcelado por corrupción. Por su parte, el presidente Gustavo Petro también llamó a su embajadora en Quito, María Antonia Velasco.

Al principio, se señaló que el mandatario colombiano instauraría también un arancel del 100 %. No obstante, durante la sesión de anoche del consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro ordenó no hacerlo.

De igual manera, el jefe de Estado le indicó a la ministra de Comercio, Diana Marcela Rojas, avanzar en la implementación de una zona franca en la frontera, respaldada por un decreto existente.

Lea también: Petro dice que no impondrá arancel del 100% a productos de Ecuador: “No somos tan brutos”

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